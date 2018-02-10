فوري تعلن تجاوز عدد مستخدميها 20 مليون مواطن

المال - خاص أعلنت شبكة فوري اليوم الأحد، عن توسعها وتسجيلها نموا متزايدا في اعتماد المواطنين عليها في سداد كامل فواتير المنزل والمرافق العامة وفي مقدمتها الكهرباء والغاز والمياه، وذلك في ضوء تعاقداتها الجديدة مع وزارة الكهرباء بمختلف شركاتها والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ال

المال – خاص

أعلنت شبكة فوري اليوم الأحد، عن توسعها وتسجيلها نموا متزايدا في اعتماد المواطنين عليها في سداد كامل فواتير المنزل والمرافق العامة وفي مقدمتها الكهرباء والغاز والمياه، وذلك في ضوء تعاقداتها الجديدة مع وزارة الكهرباء بمختلف شركاتها والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات الغاز، بتروتريد وناتجاس وطاقة.

ووفق بيان حصلت المال على نسخة منه، سجلت “فوري” نموا كبيرا في عدد مستخدمي شبكتها خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث تجاوز عددهم الـ20 مليون مواطن بنهاية عام 2017، فيما قفزت إجمالي قيمة عمليات السداد من 9 مليارات جنيه عام 2015، إلى 25 مليار جنيه في نهاية 2017، حيث يصل المعدل اليومي لعدد العمليات إلى 1.8 مليون عملية سداد.

وفيما تشير التقديرات إلى أن عدد المشتركين لدى جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية يتجاوز الـ 24 مليون مشترك، أو أكثر من 5 ملايين عداد، فإن معدلات النمو الأكبر حاليا، تتم على صعيد انتشار عدادات الكهرباء الذكية، المدفوعة مسبقا، والتي توفر شبكة فوري أيضا خدمات إعادة شحن رصيد البطاقات الخاصة بها بجميع منافذها.

تعد شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية رائدة في هذا المجال في مصر، حيث تمتد شبكتها لتغطي كافة أنحاء الجمهورية. ويمكن للمواطنين أن يدفعوا فواتير الكهرباء الكهرباء والغاز والمياه من خلال “كود السداد الإلكروني” أو “رقم الاشتراك”، سواء من خلال أحد منافذ فوري التي تبلغ 75 ألف منفذ تشمل تجار التجزئة من محلات بقالة “سوبر ماركت” وصيدليات وغيرها أو عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM أو بمكاتب البريد أو عبر الانترنت من خلال موقع الخدمة “ماي فوري” myfawry.com أو عبر “محافظ التليفون المحمول” لكبريات البنوك في مصر. كما يمكن إعادة شحن رصيد بطاقة عداد الكهرباء الذكي عبر منافذ فوري فقط.

وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري: “نحن فخورون بالعمل مع وزارة الكهرباء وشركاتها على مستوى الجمهورية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، في توفير وسائل عصرية متنوعة، سهلة وبسيطة وأمنة ومريحة لتمكين المواطنين من سداد قيمة فواتيرهم”.

وأشار إلى أن شركة فوري كانت هي صاحبة الريادة في مجال توفير خدمات دفع فواتير المرافق العامة”.

وشبكة فوري تتواجد في أكثر من 300 مدينة، وقرية على امتداد مصر، من ضمنها 25 بنكا، وأكثر من عشرة ألاف ماكينة صراف آلي (ATM)، و1300 مكتب بريد، إضافة إلى أكثر من 75 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تضم صيدليات، ومحلات بقالة “سوبر ماركت” ومحال بيع أجهزة الموبايل، وخدمات الإنترنت، هذا بالإضافة إلى أنها تتيح أيضا خدمات الدفع عبر الإنترنت و”محافظ” التليفون المحمول عبر كبريات البنوك.