أفصحت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن قيام البنك الأهلي المصري ببيع نصف حصته فى أسهم الشركة فضلا عن حقوق اكتتاب إلى شركة إماراتية مقابل 61.6 مليون دولار.

وأظهر إفصاح عن شركة فوري منشور على شاشة التداول بيع البنك الأهلي المصري 107.5 مليون سهم من حصته إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ”ـ، بقيمة 34.2 مليون دولار.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.319 دولار، وانخفضت حصة البنك الأهلى بعدها من 12.54% إلى 6.24% من إجمالى الأسهم.

وجرى تنفيذ الصفقة عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية (أظهر الإفصاح ارتباط البنك بمحفظة استثمار تابعة (رقم 2) تستحوذ على نسبة ضئيلة 0.02%).

كما أظهر إفصاح آخر بيع البنك الأهلي حقوق اكتتاب في زيادة رأس المال الجارية، تعادل 100.5 مليون سهم إلى الشركة ذاتها بقيمة 27.4 مليون دولار.

وتتيح القواعد المنظمة للاكتتابات فى سوق المال المصرى للمساهم القديم الذى ثبت حقه فى الاكتتاب منذ صدور قرار السلطة المختصة بالزيادة، بيع أسهمه الأصلية محملة بالحق فى الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة إلى أى مستثمر جديد (وهو ما فعله بنك مصر والبنك الأهلى فى الصفقة).

فوري: تابعة لأبوظبي السيادى نفذت عمليتي شراء بقيمة 123.4 مليون دولار

فى سياق متصل، أظهر إفصاح موازى منشور على شاشة التداول تنفيذ شركة Alpha Oryx Limited عمليتي شراء لنحو 416.7 مليون سهم تعادل 12.6% من حصتي البنكين الأهلى ومصر بقيمة إجمالية قدرها نحو 123.4 مليون دولار.

وتراوح متوسط سعر السهم في الصفقتين بين 0.27 دولار و0.32 دولار، جرى تنفيذهما عبر شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

ولم يظهر الإفصاح عن ارتباط الشركة الإماراتية بأي أطراف مساهمة أخرى في فوري.

كانت إدارة البورصة المصرية أعلنت صباح الثلاثاء تنفيذ صفقتين ضخمتين على أسهم فوري عبر آلية BLOCK TRADING بقيمة إجمالية قدرها 123.4 مليون دولار،وفقا لإفصاحين منفصلين منشورين على شاشة التداول.

وأظهر الإفصاح الأول تنفيذ صفقة كبيرة على نحو 215.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 68.5 مليون دولار، بينما أظهر الثانى تنفيذ صفقة على نحو 201.6 مليون سهم بقيمة 54.8 مليون دولار فى إطار شراء حقوق اكتتاب جارية تتعلق بزيادة رأسمال شركة فوري.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس الماضى عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة أبرزها فوري والبنك التجارى الدولى

البنك الأهلي المصري رفع حصته فى فورى إلى 12.54% منذ أسبوعين

البنك الأهلى المصرى

ورفعت بنوك حكومية حصتها فى فوري خلال الأسبوعين الماضيين عبر تنفيذ صفقات من الحجم الكبير على أسهم الشركة بقيم تجاوزت 2.7 مليار جنيه لكلا من بنك مصر والبنك الأهلى.

وأفصحت الشركة فى 31 مارس الماضى عن شراء البنك الأهلي المصري حصهم أسهم (تعادل 102.5 مليون سهم) بقيمة إجمالية تجاوزت مليار جنيه تقريبا.

وقالت فوري فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن نسبة مساهمة البنك الأهلي المصري ارتفعت بعد تلك العملية من 6.54% إلى 12.54% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.25 جنيه، وجرى تنفيذها عبر الأهلى فاورس لتداول الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط البنك الأهلي بمحفظة استثمار تابعة تستحوذ على نسبة ضئيلة 0.02% من الأسهم.

بنك مصر رفع حصته إلى 15.7% بقيمة 1.47 مليار جنيه منذ ثلاثة أسابيع

بنك مصر

وأفصحت فوري قبلها بأسبوع تقريبا عن شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه، ترتفع حصته من 6.93% إلى 15.78% تقريبا ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 22 مارس الماضى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر بمحفظتى استثمار تابعتين يمتلكان 0.55% من الأسهم.

وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن الأطراف البائعة فى صفقة بنك مصر ، أبرزها بيع شركة” link hold co Bv ” حصة أسهم تعادل 81.66 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 726.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وانخفضت حصة الشركة فى أسهم فوري بعد تلك العملية من 16.74% إلى 11.96%.

كما أظهر إفصاح ثانى مرسل للبورصة آنذاك، بيع صندوق استثمار ” black sparrow “حصة أسهم تعادل 5.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 492.4 مليون جنيه تقريبا. وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وانخفضت حصة الصندوق بعد تلك العملية من 10.35% إلى 7.39%، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأى مجموعات أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

فوري تدرس إدراج جزء من الأسهم فى بورصة ناسداك أو نيويورك

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وطرحت الشركة جزءا من أسهمها فى البورصة المصرية يوليو 2019 ، حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى إدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيب طرحها بعد ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 20 يناير الماضى.

وارتفع سهم الشركة خلال أول عامين من طرحه فى البورصة بنسبة 500% ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال فى سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة .

وشرعت الشركة خلال الأسابيع الماضية فى اجراءات تنفيذ زيادة رأسمالها الثالثة منذ الطرح فى البورصة عبر مضاعفته من 853.6 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه.

وحصلت فوري فى وقت سابق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، كما وافقت لجنة القيد فى البورصة على تداول حق الاكتتاب خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 8 مايو القادم.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.