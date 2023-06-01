«فوري» تعقد شراكة مع «Infobip» لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني

أفصحت شركة فوري ، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية في مصر، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة “Infobip” .

وشركة “Infobip هي منصة اتصالات سحابية عالمية، لتمكين المدفوعات من خلال قنوات META مثل واتساب، وفيسبوك ماسنجر، والرسائل القصيرة، مما يعزز خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية، وتقديم تجربة دفع سلسة لعملاء فوري.

وفقًا لهذا التعاون، سيتمكن عملاء فوري بحسب بيان الشركة من الاستفادة من امتيازات حلول Infobip الرائدة متعددة القنوات مثل الرسائل القصيرة ، وحلول الدردشة الآلية لتبسيط عملية الدفع لعملائها.

كذلك ستتيح منصة Infobip لشركة فوري بناء اتصالات فعالة عبر جميع مراحل العميل أثناء عملية الدفع الالكتروني، مما يوفر تجربة أكثر كفاءة وفعالية.

وتهدف شركة فوري من خلال هذه الشراكات المثمرة، لتعزيز مكانتها في المنطقة، ودورها الريادي في قيادة عملية التحول الرقمي في مصر وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وذلك عبر تقديم مجموعة من حلول الدفع المبتكرة والمتطورة لتلبية احتياجات السوق، كما ستعمل هذه الشراكة مع Infobip على تمكين فوري من تطوير قدراتها، وتوفير تجربة دفع أكثر شمولاً لعملائها.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت هبة العوضي ، رئيس قطاع الأعمال بشركة فوري: “نحن متحمسون للتعاون مع منصة Infobip للاستفادة من قنوات META لتعزيز حلول المدفوعت الإلكترونية، وكذلك ستساعدنا هذه الشراكة على الاستمرار في تقديم حلول دفع مبتكرة لعملائنا، مع توسيع نطاق أعمالنا والقاعدة الجماهيرية في السوق.”

وصرح أمسال كابتينوفيتش، مدير المبيعات في Infobip الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا أن نتعاون مع فوري لتمكين المدفوعات من خلال قنوات الاتصال المختلفة لدينا”.

وأضاف أن هذه الشراكة هي دليل على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تساعد الشركات والشركاء على التغلب على معوقات عملية التواصل مع العملاء لتنمية الأعمال وزيادة الولاء.

عن فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع.

وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى.

ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتقوم الشركة بخدمة 50 مليون عميلًا ربع سنويًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه 4 مليون معاملة يوميًا من خلال أكثر من 310 ألف تاجر وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا، وكذلك تطبيق الهاتف المحمول.

في الأشهر ال 12 الماضية وحدها، استخدم أكثر من 5 مليارات شخص حلول وخدمات Infobip.تأسست Infobip في عام 2006 ويقودها مؤسسوها ، الرئيس التنفيذي سيلفيو كوتيتش ، روبرتو كوتيتش وإيزابيل يلينيتش.