فوري تطلق مبادرة كلنا نتسابق فى الخير للمسئولية المجتمعية

الشاذلى جمعة قرّرت شركة "فورى للمدفوعات الإلكترونية" إطلاق مبادرة "كلنا نتسابق فى الخير" ضمن استراتيجية الشركة ومسئوليتها المجتمعية. كشف حمدى عبد المولى، منسق الحملة، أن المبادرة تتضمن تنازل الشركة عن جميع المصروفات والعمولات التي تحصل عليها من العمليات الخاصة بالتبرعات…

الشاذلى جمعة





قرّرت شركة “فورى للمدفوعات الإلكترونية” إطلاق مبادرة “كلنا نتسابق فى الخير” ضمن استراتيجية الشركة ومسئوليتها المجتمعية.

كشف حمدى عبد المولى، منسق الحملة، أن المبادرة تتضمن تنازل الشركة عن جميع المصروفات والعمولات التي تحصل عليها من العمليات الخاصة بالتبرعات التي تقوم بها لصالح الجمعيات الخيرية المتعاقدة معها، مثل مؤسسة “مصر الخير”، ومؤسسة “بهية لعلاج السرطان”، ومعهد القلب بأسوان التابع للجرّاح العالمى الدكتور مجدى يعقوب.

وطالب عبد المولى البنوك المتعاقدة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالانضمام لهذه المبادرة؛ بهدف تنمية المجتمع وخدمة المواطنين والقضاء على الفقر والجهل والمرض.

ولفت إلى أن “فورى” لديها 75 ألف منفذ و15 ألف ماكينة صراف آلى و25 محفظة إلكترونية بالبنوك، كما أسست الشركة مؤخرًا ذراعًا تابعة لها وهى شركة “فوري بلس”، والتى يوجد لها 62 فرعًا حتى الآن وتستهدف زيادتها إلى 300 فرع خلال عامين.