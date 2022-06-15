فوري تطلق خدمة «Cash-in & Cash-out» لأول مرة في مصر

أعلنت شركة فوري إطلاق خدمة “Cash-in & Cash-out” ، بالتعاون مع شركة بنوك مصر و بنك مصر لتوفير خدمات جديدة للعملاء، تتماشى مع أهداف شركة فوري لتوفير أفضل الخدمات.

وتقدم فوري لعملاء البنوك وحاملي بطاقات الخصم المباشر “Debit Card” والدفع المسبق “Prepaid Card” لعلامات ميزة وفيزا وماستر كارد خدمات الإيداع وفقًا لقابلية البنك الصادر عنه البطاقة و خدمات السحب النقدي من خلال خدمة Cash-out & Cash-in، وذلك عبر ماكينات POS الخاصة بشبكة تجار فوري الأكثر انتشارًا في جميع محافظات مصر والبالغ عددها 268,000 ماكينة متواجدة بالمولات التجارية، والسوبر ماركت، والأكشاك، ومحلات البقالة ، إلى جانب كافة فروع فوري بلس.و تمثل خدمة Cash-in&Cash-out على البطاقات ثورة كبرى فى قطاع التكنولوجيا المالية بمصر، حيث أن ماكينات فوري POS باتت لا تقتصر فقط على تقديم خدمات ونظم الدفع التقليدية، بل أصبحت توفر أيضًا خدمات الصراف الآلي لعملاء البنوك لأول مرة في مصر ، وذلك لتخفيف الضغط على ماكينات ATM وحل مشكلة التزاحم، كما توفر الوقت والجهد على المواطنين.

وصرح المهندس أشرف صبري المدير التنفيذي لشركة فوري: “إلحاقًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها فوري منذ دخولها سوق المدفوعات الإلكترونية؛ نحن سعداء بإطلاق خدمة Cash-in&Cash-out لأول مرة في السوق المصري.

كما أننا دائما ما نتطلع إلى تعزيز ريادتنا لسوق المدفوعات الإلكترونية في مصر من خلال استراتيجية نسير عليها، كما أن فوري لن تدخر جهدًا في سبيل ابتكار خدمات جديدة تضيف إلى السوق المصري كل جديد، وكذلك بهدف إرضاء عملائها وتلبية احتياجاتهم وتطلعاته”.

كما صرح إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر: ” سعداء بالعمل يد بيد مع شركة فوري والتعاون من أجل الوصول إلى مجتمع رقمي متكامل، من خلال إتاحة كافة خدمات التكنولوجيا المالية أمام العملاء، خاصة تيسير عمليات السحب والإيداع لجميع حاملي الكروت البنكية عبر ماكينات فوري، والتي تعد بمثابة تحول جوهري في قواعد منظومة الدفع الإلكتروني والحوكمة المالية.