«فوري» تطلق أول تذكرة SST الرقمية بدون انترنت لحضور الحفلات

أعلنت منصة Tickets Mall المتخصصة في حجز تذاكر الأحداث الترفيهية والحفلات، والتابعة لشركة فوري الرائدة في خدمات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، عن إطلاق تذكرة SST لأول مرة في مصر والشرق الأوسط عبر تطبيق Tickets Mall الأول من نوعه في مصر ، بهدف تيسير عملية الحجز على الجمهور.

ويسمح تطبيق Tickets Mall للمستخدمين في مصر بحجز تذاكر الحفلات ,والأحداث الترفيهية عن طريق التسجيل في البداية، ثم الدفع عن طريق كود يصل للعميل يستطيع الدفع في وقت محدد من خلال قنوات فوري المختلفة مثل ماكينات فوري POS المتواجدة في شبكة تضم أكثر من 285 ألف منفذ بيع بالتجزئة، و المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك فروع فوري بلس البالغ عددها 180 فرع، وتطبيق myFawry.

ونجحت شركة فوري من خلال منصة Tickets Mall بالتعاون مع شركة X-creavation الشركة الرائدة و المتخصصة في تنظيم الأحداث في مصر، في تطبيق نظام دخول الجماهير بتذاكر SST لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، في الحفل الغنائي الأخير الذي نظمته X-creavationالمقام في مول كايرو فيستفال، لتكون هي الشركة الأولى في استخدام التذكرة SST الجديدة، إيمانًا منها بدور التحول الرقمي في تيسير منظومة الحجز على الشركات والمواطنين، حيث وصل عدد الحضور لأكثر من 25,000 فرد، وتمت عملية دخول الجماهير من خلال تطبيق Tickets Mall والذي سهل بدوره عملية التسجيل بسرعة فائقة تصل إلى بضع من الثواني.

وأطلقت منصة Tickets Mall تذاكر SST ، لتكون حلاً بديلًا للتذاكر الورقية المعتادة، مما يجعلها غير قابلة للسرقة أو الفقدان، كما أنها متاحة عبر 180 فرع فوري بلاس يمكن للعميل من خلالها تعلم طرق فتح الحساب والتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني ومعرفة كافة الإرشادات عن كيفية حجز التذكرة، كما صممت تذكرة SST لتكون وسيلة لحماية الجمهور من التعرض لعمليات النصب أو شراء تذاكر مزورة، وكذلك تساعد المنظمين في الحد من انتشار ظاهرة تزوير تذاكر الحفلات.

وتتميز حسابات العملاء المسجلة عبر تطبيق Tickets Mall بأنها مؤمنة بشكل كامل، حيث ترتبط برقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل ولا يمكن تسجيل الدخول على الحساب من أي جهاز أخر، وفي حالة فقدان الهاتف أو تغييره يمكن لمستخدم التطبيق الاتصال بخدمة الدعم الفني لإعادة التسجيل مرة خرى، حفاظًا على حقوقه في استراجع عمليات الحجز التي تمت مسبقًا. ويتيح التطبيق للعميل إمكانية إرسال التذاكر عبر الهاتف المحمول إلى أي رقم أخر مسجل عبر التطبيق، مما يسمحل للعميل بشراء أكثر من تذكرة، وقريبا سيكون ميزة إرسال رسائل وإشعارات لحسابات العملاء بمواعيد الحفلات والأحداث الترفيهية ومواعيد حجز التذاكر، بناءا على الاهتمامات الشخصية التي حددها العميل عبر التطبيق.