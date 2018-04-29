فوري تضخ 200 مليون جنيه استثمارات محلية خلال 2018

المال - خاصقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري لحلول المدفوعات الالكترونية، إن الأخيرة ستضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الحالي، ليرتفع إجمالي استثماراتها منذ 2017 حتى الآن إلى 800 مليون جنيه.وأوضح عكاشة، أن مصر بحاجة للمرور بأكثر من منظومة، للوصول إلى الاقتصاد الرقمي، ويجب أن

المال – خاص

قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري لحلول المدفوعات الالكترونية، إن الأخيرة ستضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الحالي، ليرتفع إجمالي استثماراتها منذ 2017 حتى الآن إلى 800 مليون جنيه.

وأوضح عكاشة، أن مصر بحاجة للمرور بأكثر من منظومة، للوصول إلى الاقتصاد الرقمي، ويجب أن تكون الأهداف واضحة، للوصول للنجاح.

وأضاف عكاشة، أن إطلاق خدمات فوري مثل دفع الفواتير، وغيرها أدى لدخول أرباح للآخرين، والدفع بخطة الشمول المالي.

وقدر إجمالي عدد نقاط البيع المملوكة للشركة بـ 75 ألف نقطة.