فوري تشترى حصة أقلية فى منصة بريمور بقيمة 17.5 مليون جنيه

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية،على شراء حصة أقلية فى شركة منصة “بريمور” للتجارة الإجتماعية بقيمة 17.5 مليون جنيه تقريبا.

وقالت فوري فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الاثنين إن هذه الشراكة تأتى فى إطار خطتها فى دعم الاستثمار بأدوات ومنتجات الشمول المالى.

ولم يتضمن الإفصاح تحديدا للحصة المشتراه ،مكتفيا بالإشارة إلى أنها لا تخضع لأحكام المادة 44 من قواعد القيد فى البورصة المصرية.

تأسست شركة بريمور ومنصتها الالكترونية عام 2017، على يد مجموعة من خبراء الإمداد والتوريد (محمد عبد العزيز وأحمد شيحة)،وهى منصة للتجارة الاجتماعية وتحظى بشبكة كبيرة من الموزعين تصل إلى 230 ألف تاجر.

فوري تدخل سوق الأطعمة الإلكترونى بحصة أقلية فى منصة المنيوز

توصيل الأطعمة

وأعلنت فورى فى 14 يوليو الماضى عن دخولها سوق الأطعمة الإلكترونى من خلال شراء حصة أقلية فى شركة ” المنيوز” ، أحد أكبر المنصات المتخصصة فى توصيل الأطعمة للمنازل بمصر.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الاستثمار يأتى فى إطار خطتها لإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجيا التى تحظى بفرص نمو واعدة بما يساهم فى زيادة عوائدها وأرباحها (لم يشر الإفصاح إلى قيمة الصفقة).

وتشهد سوق الخدمات الإلكترونية فى مجال الأغذية نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة،وتتوقع فورى فرصة محتملة واعدة فى هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

تأسست منصة “المنيوز” عام 2001، لتوصيل خدمات الطعام إلى المنازل عبر الإنترنت، وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر 1.5 مليون مستخدم شهريا حاليا، وفقا للمعلومات المتاحة فى الإفصاح.

تأسيس شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي برأسمال 10 ملايين جنيه

أشرف صبرى رئيس مجلس إدارة فورى

ووافقت مجلس إدارة فوري للمدفوعات الإلكترونية فى 13 سبتمبر الجارى،على تأسيس شركة جديدة في مجال التمويل الاستهلاكي برأسمال قدره 10 ملايين جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن نسبة مشاركتها في رأسمال هذه الشركة ستصل إلى 7.49 مليون جنيه بينما ستترك النسبة الأخرى لآخرون (لم تفصح عنهم بعد).

وفوضت الشركة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على المستندات اللازمة.

وشرعت فوري منذ فبراير الماضي في مفاوضات الاستحواذ على حصة كل من البنك التجارى الدولى وبنك مصر فى شركتها التابعة (بلس لخدمات البنوك )، وذلك في إطار مفاوضات مع المساهمين لرفع حصتها من 38% إلى 86% .

فوري تشترى حصة CIB وبنك مصر فى بلس للبنوك بقيمة 32 مليون جنيه

وتستعد الشركة خلال الأسابيع القادمة لإتمام إجراءات شراء حصة البنكين في بلس لخدمات البنوك بقيمة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه تقريبا.

وقالت فوري فى إفصاح سابق للبورصة (2 أغسطس) إن عملية الشراء وثمن الصفقة جرى تقديرها في ضوء دراسة قيمة عادلة استرشادية أعدتها شركة مزارز للاستشارات المالية.

ومن المقرر أن تجرى عملية الشراء على نحو 14.1 مليون سهم تمثل كامل حصة التجاري الدولي البالغة 14.988% تقريبا بقيمة 16.2 مليون جنيه تقريبا بمتوسط سعر 1.15 جنيه للسهم.

كما سيجرى الاستحواذ على حصة مماثلة لبنك مصر بنفس السعر والقيمة الإجمالية، وتستحوذ فورى على 38% من أسهم بلس لخدمات البنوك فى الوقت الحالى.

وقال المهندس أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى، فى تصريح سابق للمال إن شركته تستهدف رفع حصتها من 38% إلى 86% من خلال الاستحواذ حصص بنكى التجارى الدولى مصر بقيمة إجمالية تقترب من 32 مليون جنيه.

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وطرحت شركة فورى جزء من أسهمها فى البورصة المصرية يوليو 2019 ، حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 500% منذ طرحه فى البورصة المصرية ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال تلك الفترة.

ورفعت الشركة رأسمالها أول مرة بعد الطرح فى مارس 2020، من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، ثم رفعته مرة ثانية فى 23 يونيو 2021، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه،من خلال اكتتاب جرى تغطيته بمعدل 382.2 مرة.