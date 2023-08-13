«فوري» تسجل 1.4 مليار جنيه إيرادات خلال النصف الأول من 2023

أعلنت اليوم شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر – عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، محققة الإيرادات 1.444.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 ، وهو نمو سنوي بمعدل 42.4%.

وحقق صافي الربح المعدل نموا ملحوظا بمعدل سنوي 290.4، ليسجل 327.9 مليون جنيه، مصحوباً بوصول هامش صافي الربح إلى 22.7% كما بلغ صافي الربح 283.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بزيادة سنوية 441.2، مصحوبا بهامش ربح %19.6.

وخلال الربع الثاني من عام 2023 منفردًا، بلغت الإيرادات 768.5 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 44.6%، فيما بلغ صافي الربح المعدل 181.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة سنوية 341.5 ، صاحب ذلك وصول هامش صافي الربح المعدل إلى 23.6. وبلغ صافي الربح 159.8 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وصرح المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري: “أود في البداية أن أعرب عن اعتزازي الشديد بالنتائج المالية والتشغيلية القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث نجحت الشركة في تعظيم القيمة من قاعدة عملائها دائمة النمو والتوسع بباقة خدماتها، مما ساهم في تحقيق مختلف القطاعات نتائج إيجابية خلال الفترة فقد رصدت فوري ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة سنوية 42.4% لتصل إلى 1,444 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وهو ما يعكس قدرة الشركة على تلبية الاحتياجات المتغيرة أقاعدة عملائها، فضلا عن مواصلة تنويع باقة خدماتها، وجذب المزيد من العملاء من مختلف أنحاء البلاد.

كما نجحت الشركة في الحفاظ على مسار نمو مجمل الربح والأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح المعدل، بفضل جهود ترشيد التكاليف المباشرة وغير المباشرة، والاستجابة لتداعيات ارتفاع التضخم الذي أثر على المشهد الاقتصادي منذ عام 2022.”

وأكمل : “وقد شهد النصف الأول من العام أداء قويًا من مختلف القطاعات التشغيلية الرئيسية، لاسيما مع استمرار قطاع الخدمات المصرفية في صدارة المساهمة في نمو الإيرادات الإجمالية للشركة، ليساهم بنسبة 52.3% في نمو الإيرادات خلال الفترة. كما واصل قطاع المدفوعات الرقمية البديلة أداءه القوي، وهي شهادة على سلامة رؤيتنا الاستراتيجية لتنويع مصادر الإيرادات على المدى البعيد بدلاً من التركيز فقط على نمو الإيرادات الإجمالية.”

وأضاف: “على الصعيد التشغيلي، أود أن أعرب عن اعتزازي بنجاح فوري في تحقيق أعلى هوامش للأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك . وأصافي ربح منذ انطلاق أعمالها. كما بلغت الشركة خلال يونيو الماني مرحلة لمو تشغيلي جديدة، في ضوء نجاحها في إدارة ومعالجة 5 ملايين معاملة في اليوم، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية والتكنولوجية العالية التي تنفرد بها شركة فوري وبالتوازي مع ذلك، شهدت فوري نموا ملحوظا لعدد وقيمة معاملات محفظة الهاتف المحمول خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 67.6 مليون معاملة بزيادة سنوية 73.9% وبلغت قيمتها 80.5 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 107.7%.”

واختتم تصريحاته: “وفي ضوء ما سبق، أؤكد ثقتي في قدرة فوري على مواصلة هذا الأداء القوي خلال العام والتوسع بنطاق أنشطتها لتعملي جميع أنحاء الجمهورية، وتلبية مختلف احتياجات العملاء، لترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة سوق الحلول المالية الرقمية في مصر.”