«فوري» تسجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 143.8% خلال الربع الثالث

سجلت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية صعودًا في صافي أرباحها، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 143.8%.

وكشفت القوائم المالية المجمعة للشركة عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 231.36 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقابل 94.89 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2022.

وخلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، ارتفعت أرباح الشركة إلى 556.2 مليون جنيه، مقابل 192.9 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2022.

وعلى صعيد الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 2.32 مليار جنيه، خلال الـ9 أشهر، مقارنة بـ1.62 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.

أما في الربع الثالث فسجلت صعودًا إلى 873.15 مليون جنيه، مقابل 613.7 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2022.