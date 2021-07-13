فوري تستثمر بحصة أقلية في المنيوز

أعلنت اليوم شركة فوري لحلول المدفوعات، عن استثمارها في حصة أقلية من شركة المنيوز، أحد أكبر المنصات العاملة في سوق توصيل الطعام بمصر.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود فوري المبذولة لإقامة شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجية تحظى بفرص نمو واعدة، سع ًيا لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق أرباح ومستهدف الشركة نحو تطوير ودعم النظام البيئي الرقمي المتنامي في مصر.

وشهد سوق الخدمات الغذائية المؤسسية نم ًوا سري ًعا على مدار السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى فرص التوسع المحتملة، حيث ساهمت العوامل الداعمة التي تشمل الخصائص السكانية والظروف الاقتصادية والتكنولوجية في تعزيز فرص النمو الواعدة.

وستسمر هذه الاستراتيجية عن ترسيخ مكانة الشركة القوية بقطاع يتميزا بنمو واعد.

جدير بالذكر أن شركة المنيوز، تأسست عام 2011 كمنصة لاكتشاف الطعام ومجال خدمات توصيل الطعام عبر شبكة الإنترنت، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على اكتشاف المطاعم والقوائم عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توفير معلومات حول جهات وعناوين الاتصال. وخلال عام 2018، بعد أن أطلقت خدمة الطلب عبر الإنترنت، ومع وجود أكثر من 1.5 مليون مستخدم شهر ًيا، أصبحت المنيوز المنصة الأكثر شمولاً لمعلومات المطاعم واكتشاف

الطعام في مصر.

وبذلك ستحقق فوري أقصى استفادة من دور المستثمر الاستراتيجي في شركت المنيوز للمساهمة في دعم وتشجيع فرص النمو التي تتمتع بها الشركة فض ًلا عن تطوير النظام البيئي الرقمي الأوسع نطاقًا في مصر. وقد حددت الإدارة عدة فرص لتعزيز سبل التعاون بين الشركتين وخطوط أعمال فوري.

وتضم هذه الفرص منصات الدفع الرقمي الخاصة بفوري بالإضافة إلى باقة من الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة. ومن المتوقع أن يكون هناك مردود إيجابي

مباشر لاستثمارات فوري في شركة المنيوز على مستوى قاعدة العملاء وتوسيع نطاق شبكة التجار، وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

قال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري نتطلع عبر تعاوننا مع الفريق التنفيذي لمنصة المنيوز لتحقيق شراكة ناجحة و تنفيذ عدد من المشروعات؛ و من خلال استثمارنا في منصة المنيوز نؤكد دعمنا للاستراتيجية التوسعية للمنصة ليس فقط عبر حلول المدفوعات الالكترونية التي توفرها فوري لعملاؤها و شركاءها و لكن عبر تعاون استراتيجي يخدم و يدعم منصة المنيوز و شركاؤها من المطاعم و طياريها فضلا عن تحقيق رضاء مستخدميها .

وأضاف المهندس، أشرف صبري : تسعي دائما شركة فوري نحو دعم القطاعات الواعدة في السوق المصري مثل قطاع توصيل الطعام الذي يشهد نموا كبيرا و فرصاً للاستثمار خاصة بعد التحول الكبير في احتياجات العملاء و في شكل تقديم الخدمات واعتمادها علي التكنولوجية التي ساهمت ايجابيا علي تنامي الطلب علي منتجات سوق الطعام المصري.