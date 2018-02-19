فوري تزيد عدد المحلات إلى 300 في مصر

خالد بدر الدين أعلن محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، أن الشركة تستهدف زيادة عدد محلاتها فى مصر إلى 300 محل خلال عام ونصف، كما تستهدف التوسع خارج مصر خليجيا وإفريقيا هذا العام بجانب زيادة التحصيلات وعدد العمليات حوالى 50%. وأضاف عكاشة في مقابلة مع وكالة رويتر

خالد بدر الدين

أعلن محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، أن الشركة تستهدف زيادة عدد محلاتها فى مصر إلى 300 محل خلال عام ونصف، كما تستهدف التوسع خارج مصر خليجيا وإفريقيا هذا العام بجانب زيادة التحصيلات وعدد العمليات حوالى 50%.

وأضاف عكاشة في مقابلة مع وكالة رويترز نمو الشركة بلغ 70 % في 2017 ويتم تقويم حوالى 1.8 مليون عملية سداد يوميا حاليا ونتوقع زيادتهم 50 % هذا العام بجانب زيادة التحصيلات بنفس النسبة من 25 مليار جنيه (1.41 مليار دولار) في 2017.

وأكد أنه لدي الشركة 50 محلا تم تأسيسها خلال الأربعة أشهر الماضية وتستهدف زيادتها إلى 300 محل خلال عام ونصف وهذا ما سيضاعف عدد الموظفين من 800 موظف حاليا و تعمل على زيادة نقاط الخدمة من 75 ألف نقطة إلى 100 ألف نقطة خدمة خلال هذا العام.

وأعلن عكاشة عن وجود أكثر من 20 مليون عميل من حوالى 14 مليون عميل في 2016 ولدينا نخطط للتوسع خارج مصر هذا العام من خلال دولة في الخليج ودولة أخرى في أفريقيا“. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال عكاشة “بدأنا في 2009 بشبكة تحصيل من التجار لبطاقات شحن الهاتف المحمول ثم تحصيل فواتير الكهرباء وحاليا تستطيع دفع كل المستحقات التي عليك من خلال فوري سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تأمين أو اشتراكات أو التبرع أو حجز تذكرة طائرة.

وتوفر فوري العاملة أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك، التى تأسست في 2009 وتقدم خدمات مالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة وأكثر من 75 ألف نقطة خدمة والوقت والجهد في سداد المستحقات لدي الجهات الحكومية بدلا من التعامل المباشر معها في ظل التعقيدات الإدارية التي يشكو منها ملايين المصريين للحصول على أي من الخدمات الحكومية.

وقال عكاشة، وهو أحد مؤسسي فوري، إن شركته تتعامل حاليا مع “250 جهة حكومية وخاصة في مصر. سنتجاوز الألف جهة بنهاية هذا العام و انتهينا من الجهات الكبيرة ونستهدف حاليا المحلات المتوسطة ومواقع البيع الإلكترونية.

وأضاف عكاشة الذي يملك خبرة تصل إلى 18 عاما في مبيعات التجزئة والتسويق وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات “نستثمر سنويا 9 ملايين دولار معظم استثماراتنا حاليا توجه إلى تطبيقات الهاتف المحمول لأننا نراه هو المستقبل.

يذكر أن فوري مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8 % من أسهم الشركة و صناعة التكنولوجيا المالية مازالت صناعة جديدة وواعدة في مصر. الهاتف المحمول هو المستقبل. سنرى نقلات سريعة لمصر خلال الثلاث سنوات المقبلة في هذا المجال.