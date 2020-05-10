فوري تدير حملات تبرع لأكثر من 100 مؤسسة خيرية

نظمت شركة “فوري” لحلول المدفوعات الإلكترونية بمشاركة عدد من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي (الانفلوينسرز)، حملة كبيرة تستهدف التبرع للمؤسسات الخيرية من خلال تطبيق المحمول الخاص بها myFawry، حيث يمكن التبرع لـ 100 مؤسسة خيرية بالجمهورية من خلال التطبيق الأوسع انتشاراً.

وتم اختيار تطبيق “إنستجرام” من قبل شركة فوري لإطلاق الحملة الخيرية حيث يعد من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي متابعة في الظروف الراهنة، الأمر الذي يسمح بوصول الحملة إلى قاعدة كبيرة من الجمهور وفئات مختلفة من العملاء وخاصة فئة الشباب التى تعد النسبة الأكبر من المجتمع المصري.

ونجحت الحملة في استقطاب وجذب أكثر من مليون عميل لتحميل تطبيق myFawry بهدف دعم المؤسسات الخيرية لاستكمال دورها في مساندة الأسر غير القادرة في القاهرة والمحافظات المختلفة.

جاء على رأس المشاركين في الحملة كل من الفنان عمرو وهبة والإعلاميتان أسما شريف منير وفرح علي والانفلوينسر لومي خطاب ولينا طهطاوي وندى الأشموني.

وأعرب أحمد نبيل رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة لشركة فوري عن سعادته بانضمام عدد من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحملة الخيرية ما يساهم في الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور والحث على تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني في عملية التبرع للوصول إلى أكبر قدر ممكن من غير القادرين بسهولة وبشكل أسرع.

الاعتماد على المشاهير

وأضاف نبيل، اعتمدنا على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى لما لديهم من شعبية وملايين المتابعين لتوصيل رسالتنا فى ظل الظروف الحالية وهدف الدولة فى تقليل التعامل النقدى لنعلن للمواطنين أنه يمكنهم استخدام بطاقات الدفع البنكية debit and credit cards لدفع كل احتياجتهم مثل شحن وفواتير المحمول، فواتير الكهرباء والمياة والغاز والتبرع لأكثر من ١٠٠ مؤسسة خيرية ويتم الدفع بالبطاقات البنكية من خلال منافذ فوري فى جميع انحاء الجمهورية او من خلال تطبيق المحمول myFawry الخاص بشركة فوري.

يشار إلى أن فوري أطلقت تطبيق المحمول الخاص بها myFawry العام الماضى الذى يتيح الدفع لأكثر من 300 خدمة من فواتير المياه، وشحن كرت ودفع فاتورة الكهرباء، الإنترنت،التليفون، اشتركات النقابات والنوادى والتبرعات لاكثر من 100 جهة خيرية وكذلك حماية المواطنين من تداعيات التكدس والزحام في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتحرص شركة فوري على استمرار دورها المجتمعي في تسهيل الحياة على المواطنين ومساعدة الدولة في تنفيذ خطتها للشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي، وذلك بإتاحة خدماتها للجمهور في أكثر من 141 ألف منفذ فوري على مستوى الجمهورية.

وتخدم فوري أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر.. وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد.

كما تقدم خدماتها من خلال المحافظ الإليكترونية للهواتف المحموله لـ 15 بنكا ولجميع شركات المحمول بما يمكن نحو 15 مليون مستخدم من دفع خدمات فوري باستخدام الهاتف المحمول ومنافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “myFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.