«فوري» تدشن أول أكاديمية لتدريب وتأهيل مندوبي وموظفي الشركة

دشنت شركة فوري العاملة في مجال تكنولوجيا البنوك والخدمات غير المصرفية “أكاديمية فوري” وهي الأولى من نوعها في مصر والمتخصصة في تدريب وتأهيل مندوبي وجميع موظفي الشركة، وفقًا لأحدث النظم التقنية في التكنولوجيا المالية وباتباع أساليب التدريب العلمي.

وتؤكد فوري سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في الأجيال الجديدة ورفع كفاءة الشباب وإعداد كوادر واعدة تسهم في تطوير القطاع ودفع عجلة الشمول المالي والاستفادة من طاقات الشباب لخدمة رؤية الدولة المصرية 2030 لبناء مجتمع رقمي متكامل.

وقالت نيفين نوفل رئيس القطاع الإداري لشركة فوري إن افتتاح الأكاديمية حدث استثنائي في مسيرة الشركة في مصر، وخطوة جديدة نحو إثراء قطاع التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بكوادر جديدة واعدة بخبرات وعقليات مواكبة للتطور المستمر في المجال، ونحن في فوري لدينا نهج واضح وهو المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر ثقافة التحول الرقمي في المجتمع والبداية دائما تكون من الأجيال الجديدة”.

وأضافت أن أكاديمية فوري صممت على أحدث الطرازات المعمارية حيث تتكون من 6 طوابق مجهزة لتسع أكثر من 500 متدرب يوميًا، وستكون المرحلة الأولى من عملية التدريب مخصصة لمندوبي مبيعات فوري وتزويدهم بالتوجيهات بشأن طبيعة العمل في فوري والشركات التابعة لها إضافة إلى تقديم أحدث دورات تدريبية متكاملة حول كيفية البيع وكيفية التعامل مع تجار التجزئة وكيف يمكنهم ضمان عملية بيع سلسة”.

وأشارت إلى أن المرحلة التالية ستشمل جميع موظفي فوري، عبر تزويدهم بالبرامج التعريفية عند انضمامهم إلى فوري، إلى جانب جميع التدريبات التي يحتاجون إليها لتطوير مهاراتهم، إضافة إلى جلسات تدريبية ودورات من قبل كبار الخبراء في هذا المجال.

وتهدف فوري إلى تقديم يد العون لجميع مندوبي وموظفي الشركة من أجل الاتقاء بمهاراتهم واكتساب مهارات إضافية تناسب متطلبات سوق العمل المتجددة بشكل مستمر، وتحرص على الاهتمام بالجانب العلمي جنبًا إلى جنب مع الجانب المهني للعاملين بالشركة وهو ما يؤدي تحسين الخدمة المقدمة للجمهور وربط الخدمات الجماهيرية بخدمات التكنولوجية المالية وتقديم حلول تكنولوجية جديدة ومتطورة.