«فوري» تدخل سوق الأطعمة الإلكترونى بشراء حصة أقلية فى شركة المنيوز

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن دخولها سوق الأطعمة الإلكترونى من خلال شراء حصة أقلية فى شركة ” المنيوز” ، أحد أكبر المنصات المتخصصة فى توصيل الأطعمة للمنازل بمصر.

وقالت فوري فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إن هذا الاستثمار يأتى فى إطار خطتها لإقامة شراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجيا التى تحظى بفرص نمو واعدة بما يساهم فى زيادة عوائدها وأرباحها (لم يشر الإفصاح إلى قيمة الصفقة).

وتشهد سوق الخدمات الإلكترونية فى مجال الأغذية نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة،وتتوقع فورى فرصة محتملة واعدة فى هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

تأسست منصة “المنيوز” عام 2001، لتوصيل خدمات الطعام إلى المنازل عبر الإنترنت، وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر 1.5 مليون مستخدم شهريا حاليا، وفقا للمعلومات المتاحة فى الإفصاح.

فوري تدرس فرصا استثمارية جديدة فى مراحلها الأولى

وأعلنت فوري فى وقت سابق (5 مايو الماضى) عن دراسة فرص استثمارية فى مراحلها الأولى (دون تسميتها) للاستفادة من الظروف المواتية بالسوق.

وتصب تلك الفرص فى مسار تحقيق استراتيجية الشركة لتنمية خدمات التجارة الاليكرونية، وخدمات قبول المدفوعات الإلكترونية على جميع قنوات الدفع والحلول الرقمية المتكاملة لسلاسل الإمداد والتوريد، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية لشركة فوري ارتفاع صافى أرباحها إلى 186.2 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 102.9 مليون جنيه خلال 2019.

وكشفت نتائج مرسلة للبورصة فى نهاية مارس الماضى، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بإيرادات قدرها 884 مليون جنيه خلال 2019.

كما زادت تكاليف النشاط إلى 566.6 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة بتكاليف قدرها 425.2 مليون جنيه خلال 2019.

كذلك ارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.23 جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة بنصيب بلغ 0.13 جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

ووافقت عمومية الشركة المنعقدة فى 29 أبريل الماضى على مقترح عدم توزيع الأرباح على المساهمين والاكتفاء بتوزيع نصيب العاملين من الأرباح عن عام 2020، وترحيل البقية للعام القادم.

التفاوض على شراء 48% من أسهم بلس لخدمات البنوك

كما أفصحت فوري فى 24 فبراير الماضى عن دخولها فى تفاوض مع مساهمى شركة “بلس لخدمات البنوك” التابعة للاستحواذ على حصتهم التى تصل إلى 48% من أسهمها.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة فوض الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى التفاوض مع مساهمى بلس لخدمات البنوك للاتفاق على كافة الشروط اللازمة للاستحواذ.

وتستحوذ فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية على 38% من أسهم شركة فورى بلس لخدمات البنوك فى الوقت الحالى.

ووافق مجلس إدارة شركة فوري فى يناير الماضى على الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة بلس لخدمات البنوك بحد أقصى 35 مليون جنيه.

سهم فوري يقفز 500% منذ تداوله منتصف 2019

صورة من ترويج عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية لطرح شركة فورى فى البورصة

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 500% منذ طرحه فى البورصة المصرية منتصف 2019 ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال تلك الفترة.

وطرحت شركة فورى فى يوليو 2019 حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها بالبورصة، فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه وذلك خلال شهر مارس 2020.

وتقدمت فوري فى 23 يونيو 2021 بمستندات قيد زيادة رأسمالها مرة أخرى إلى 800 مليون جنيه، بعد إعلان تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب بمعدل 382.2 مرة .

وفتحت الشركة فى وقت سابق باب الاكتتاب فى المرحلة الثانية، لزيادة رأس المال أمام المساهمين، بإجمالى عدد 763.6 ألف سهم تمثل 0.09% من رأس المال.

وحصلت الشركة على موافقة الرقابة المالية فى وقت سابق لنشر دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن زيادة رأس المال المقررة فى أبريل الماضى.

ووافقت عمومية الشركة فى مارس الماضى على زيادة رأسمالها المصدر من 453.65 مليون جنيه، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه .

وجرى الاكتتاب فى المرحلة الأولى خلال شهر أبريل الماضى، ووافقت لجنة القيد على إدراج الحق في الاكتتاب على قاعدة البيانات فى البورصة اعتبارًا من 20 أبريل أو فور تحقق كون السعر السوقي للسهم أعلى من سعر الاكتتاب.