«فوري» تحقق معدلات نمو قوية في الأرباح والإيرادات خلال 2022

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري، نمو صافي الأرباح بنسبة 35%، لتسجل 327.05 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 242.12 مليون جنيه عام 2021.

وقال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن نتائج أعمال 2022، أظهرت تحقيق معدلات نمو قوية في إيرادات قطاع الخِدْمَات المصرفية بنحو 85.1%، لتمثل المساهم الأكبر في نمو إيرادات الشركة.

وواصل أن النمو القوي لنتائج الشركة يأتي متأثرا بإطلاق خِدْمَات ابتكارية جديدة إلي جانب التوسع بالخدمات المقدمة.

ومن أبرز الخدمات الجديدة التي قدمتها فوري ، إطلاق تطبيق “تمويلك فوري” الذي يختص بمعالجة طلبات القروض تتبعها وسدادها.

وارتفع إجمالي إيرادات فوري خلال 2022 بنحو 37.5% لتصل إلي 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.65 مليار جنيه العام السابق له.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة فوري تحقيق 177.78 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 120.41 مليون جنيه عام 2021.