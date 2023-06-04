«فوري» تجدد الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في المساعدات النقدية

أعلنت شركة “فوري”،لحلول التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، تجديد اتفاقية الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتزويد البرنامج بحلول فوري المالية المتطورة والآمنة لتقديم المساعدات النقدية في كافة أنحاء مصر.

الشراكة طويلة الأمد منذ عام 2016 بين برنامج الأغذية العالمي وشركة فوري، مكنت البرنامج من دعم المجتمعات والأفراد لصرف المساعدات النقدية بشكل أمن، من خلال قسائم الرسائل القصيرة (SMS Vouchers)، وبطاقات الصرف الذكية، عبر أكثر من 310 ألف ماكينة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

تعد المساعدات النقدية أمرًا بالغ الأهمية في حالات الطوارئ المفاجئة، مما يعزز قدرة البرنامج على الانتقال بسرعة من الدعم الغذائي إلى الدعم المالي عبر قنوات سريعة ,آمنة ,موثوقة وفعالة.

وقال “برافين اجراوال” ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى في مصر: “يسعدنا أن نرى تلك الشراكة طويلة الأمد تنتقل إلى مستوى آخر وتأخذ شكل جديد من التطور حيث ستكون العوائد من هذه الشراكة بشكل فوري، والعمل على تقديم الخدمات للفئات المستحقة بشكل أفضل وإعطائهم حرية الاختيار، كما سنعمل من خلال التكنولوجيا على تعزيز وتأمين الدعم المالي لجميع الفئات.

كما تعمل الشراكة على تغيير قواعد اللعبة، ليس فقط بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن للدولة المصرية ولجميع شركائنا في الأمم المتحدة الذين لديهم الآن وسيلة للوصول على الفور إلى الفئات المستحقة.”علاوة على ذلك ، طور “برنامج الأغذية العالمي” بالتعاون مع “فوري” هذه المنصة على مدار ست سنوات وخدمت الآلاف من الفئات المستحقة في إطار البرامج المختلفة لبرنامج الأغذية العالمي والتي يمكن الآن الارتقاء بها إلى آفاق جديدة لنقل العبء بعيدًا عن تلك الفئات المستحقة من السكان.

صرح حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة “فوري”: ” نحن متحمسون للغاية لمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ونأكد على التزام “فوري” بالدعم الكامل لأنشطة البرنامج والعمل يدًا بيد على تحقيق مساعيه في مصر، عبر قنواتنا وحلولنا الأكثر انتشارًا، كما أننا منفتحون للتعاون مع كافة المنظمات العالمية، للمساعدة في تحقيق أهدافها في تحسين حياة المواطنين، وهو جزء لا يتجزأ من دور المسؤولية المجتمعية الخاص بشركة “فوري” “.

وأضاف أحمد فهمي رئيس القطاع التجاري بشركة “فوري”: ” نهدف من خلال الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي إلى استخدام منصة شركه فوري لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية في خدمة مشروعات البرنامج في مصر وبما يتواكب مع توجه الدولة المصرية وذلك للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجًا ، وهذا التعاون يجعلنا في قلب الجهود الدولية لمكافحة الجوع وتحقيق التغيير الإيجابي والاستدامة طويلة الأمد في ظل الظروف الراهنة في المجتمع الدولي”.