بورصة وشركات

«فوري» تتوقع انتعاشة بسوق المشتريات عقب قرارات المركزي

البنك المركزي يرفع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية
أحمد علي 11:16 م, الأحد, 22 ديسمبر 19 11:16 م, الأحد, 22 ديسمبر 19

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أشاد محمد عكاشة، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، بقرارات البنك المركزي الخاصة برفع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية من إجمالي دخل العميل، مشيرًا إلى أن ذلك القرار سيساعد على زيادة قدرة البنوك في تمويل الأفراد واحتياجاتهم الاستهلاكية.

وأضاف عكاشة في تصريحات لـ “المال” أن زيادة عمليات الاقراض الاستهلاكي ستساهم بشكل غير مباشر في زيادة عمليات الدفع الإلكتروني التي تتم من خلال شبكة “فوري”.

قرارات المركزي تعالج بطء نمو السوق

وأوضح أن تلك القرارات ستساهم في دفع عجلة سوق المشتريات، عقب حالة من البطء الذي سيطر على سوق المشتريات خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر رفع الحد الأقصي لأقساط القروض لأغراض استهلاكية “التجزئة” لتصل الى 50% من إجمالى دخل العميل بدلا من 35% فى السابق.

ويشمل القرار القروض الاستهلاكية بما فيها الشخصية وقروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات الائتمانية.

وقرر البنك المركزي الإبقاء على الحد الأقصي لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.

وقال البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك إن تعديل النسب يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأرجع ذلك أيضا إلى ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية.

وقال المركزي إنه سيتابع مؤشرات الأداء المصرفي بصورة دورية وإعادة النظر في هذه النسب إذا استدعى الأمر.

وتعتزم فوري التوسع فى الأسواق الخليجية، فى كل من السعودية والإمارات والكويت.

وتعتزم زيادة عدد المحلات التابعة إلى 100 قبل نهاية 2019، فى ظل وصول عدد نقاط البيع إلى 125 ألفا.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين على شبكة «فورى» نحو 24.1 مليون، بنهاية سبتمبر الماضى بنمو %24.9 عن الفترة المقابلة من 2018.

فيما بلغ عدد نقاط البيع نحو 125 ألفا منها 71 ألفا مؤهلة لقبول الكروت البنكية.

بينما بلغ عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات نحو 45 ألفا، وبلغت قيمة المدفوعات بـ 37.8 مليار جنيه

وبحسب نتائج أعمال «فورى» حققت الشركة صافى ربح بقيمة 87.8 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى في 2019.

وجاء ذلك مقارنة مع 41.69 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أخبار البورصة المصرية، والشركات الإستثمارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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