«فوري» تتوسع مع «أوبر» في إتاحة السداد الإلكتروني عبر خدمة «FawryPay»

أعلنت شركة "فوري" العاملة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية عن توسع تعاونها مع شركة "أوبر" المتخصصة في خدمات النقل الذكي عبر المحمول بهدف تقديم إتاحة السداد الإلكتروني لعملاء الشركتين عبر خدمة "FawryPay ". وبموجب هذا التعاون، تكون " FawryPay " هي…

أعلنت شركة “فوري” العاملة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية عن توسع تعاونها مع شركة “أوبر” المتخصصة في خدمات النقل الذكي عبر المحمول بهدف تقديم إتاحة السداد الإلكتروني لعملاء الشركتين عبر خدمة “FawryPay “.

وبموجب هذا التعاون، تكون ” FawryPay ” هي أول خدمة في مصر والوحيدة التي تتيح لعملاء “أوبر” إمكانية شحن محافظهم الذكية حيث يمكن للعميل شحن رصيد محفظته وحجز الرحلات الخاصة به ولآخرين، وسداد قيمة الأرصدة المستحقة عليه، وذلك عن طريق منافذ “فوري” المختلفة والتي توجد في (تجار التجزئة – منافذ فوري بلس) أو عن طريق كارت ميزة، وأيضًا من خلال خدمة “FawryPay” المتاحة على معظم المحافظ الإلكترونية البنكية مثل (بنك مصر – البنك الأهلي) و على معظم المحافظ الإلكترونية لشركات الموبايل مثل (أورنچ وفودافون واتصالات)، كما تتيح “فوري” لعملاء “أوبر هذه الخدمة أيضا عبر تطبيق “myfawry”.

وذلك لتيسير سداد قيمة رحلات أوبر لصالح العملاء وهو من شأنه تقييد التعاملات النقدية وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية والبنك المركزي من أجل تطبيق سياسة الشمول المالي والتحول الرقمي وتماشيًا مع إستراتيجيات الدولة المصرية ورؤيتها 2030 لبناء مصر الرقمية وربطها بخدمات المدفوعات المالية، وتسعى الشركتان إلى دعم المستهلكين في مصر بتغيير سلوكهم الشرائي عبر اختيار وسائل سداد ذكية باستخدام المدفوعات الإلكترونية بديلًا عن التعاملات النقدية باعتبارها أكثر أمانًا وسرعة وأوسع قبولًا.

وقال حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري: (إن الاتفاقية جزء من الشراكات الناجحة التي وقعتها “فوري” مع كبرى الشركات في مختلف المجالات لتوسيع قاعدة عملاء جدد للدفع الإلكتروني لتقديم تجربة مميزة توفر للعملاء الوقت والجهد في تعاملاتهم المالية من أي منفذ تابع لشركة “فوري” حيث يصل عدد منافذنا الى أكثر من 230 ألف منفذ في جميع انحاء الجمهورية كأكبر حصة سوقية بقطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر.

وعلَق أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر في مصر: “يسعدنا توسيع شراكتنا طويلة الأمد مع شركة فوري، والتي تعد خطوة متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، وتساهم في تحقيق رؤية مصر لعام 2030. وتوفر هذه الشراكة تجربة دفع رقمية بالكامل، وبالتالي زيادة تمكين الشمول المالي على منصة أوبر. نحن ملتزمون بالبحث عن مختلف الفرص لتحقيق أقصى استفادة من تقنياتنا من خلال جمع خبرة أبرز الأطراف المعنية في القطاع لتطوير تجربة التنقل”.

وأكد إسلام جابر رئيس القطاع التجاري بشركة “فوري”: “إن الشراكة الجديدة ستسهل طرق الدفع لعملاء “أوبر” من خلال شحن المحافظ الخاصة بهم عن طريق منافذنا المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما أتاحت لنا الوصول لأكبر عدد من العملاء خاصة من لا يملكون حسابات أو بطاقات بنكية لنتيح لهم محافظ ذكية يمكن شحنها من أي منفذ “فوري” بكل سهولة ويسر، كما أنها فرصة لإضافة خدمات متميزة لقائمة أعمالنا في السوق المصرية، خاصة أن شركة أوبر تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر بصفتها أحد أكبر مزودي خدمات النقل الذكي عالميا”.

جدير بالذكر أن تطبيق “ماي فوري – myfawry” للمدفوعات الإلكترونية المملوك لشركة “فوري” تصدر قائمة أقوى 15 تطبيقا في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام 2021 بأكثر من 1.6 مليون عملية تنزيل خلال العام الماضي في تقرير نشره مجلة “فوربس ميدل إيست” الاقتصادية.

وتعد شركة “فوري” هي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع، كما تقوم بخدمة أكثر من 29.3 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ 3 ملايين معاملة يوميًا من خلال أكثر من 230 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 38 بنكًا، بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “myfawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.