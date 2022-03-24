فوري تتقدم بمستندات اكتتاب زيادة رأس المال الثالثة منذ طرحها في البورصة

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اليوم الخميس، عن تقدمها بمستندات قيد حق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للمرة الثانية منذ طرحها في البورصة المصرية عام 2019.

وتستعد فوري لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر عبر مضاعفته من 853.6 مليون جنيه إلى 1.65 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه.

وقالت إدارة البورصة إنها تلقت مستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى ،وجارى فحصها ودراستها لعرضها على لجنة القيد،وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول الخميس.

ومن المقرر توزيع هذه الزيادة على 1.6 مليار سهم يجرى إصدارهم بالقيمة الاسمية للسهم (0.50 جنيه)، دون مصاريف إصدار.

ويحق لقدامى المساهمين الاكتتاب فى الزيادة كل حسب نسبة مساهمته فى رأس المال الأصلى قبل الزيادة، على أن يجرى قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى فى البورصة.

فوري : نخطط لاستخدام حصيلة زيادة رأس المال فى خطة التوسع الرقمى

أشرف صبري رئيس شركة فوري

وحصلت فوري فى وقت سابق (6 فبراير ) على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

كما حصلت على موافقة المساهمين فى آخر اجتماع جمعية عامة (3 مارس) لمضاعفة رأس المال المصدر ،وكذلك زيادة رأس المال المرخص به بقيمة 2 مليار جنيه.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق (6 فبراير) إلى أن هذه الزيادة ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.

فوري رفعت رأسمالها مرتين أحدهما بعد الطرح والثانية 2021

صورة من ترويج عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية لطرح شركة فورى فى البورصة

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وتصدرت الشركة قطاع المدفوعات الرقمية بمصر بحجم تعاملات بلغ 11 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021 (جرى 5 مليارات منها عبر الإنترنت).

وطرحت الشركة جزءا من أسهمها فى البورصة المصرية يوليو 2019 ، حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

وارتفع سهم الشركة خلال أول عامين من طرحه فى البورصة بنسبة 500% ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال فى سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة.

ورفعت الشركة رأسمالها أول مرة بعد الطرح فى مارس 2020، من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.

كما رفعته مرة ثانية فى 23 يونيو 2021، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه، من خلال اكتتاب جرى تغطيته بمعدل 382.2 مرة، وفقا لإفصاح سابق.

إطلاق أول صندوق استثمار يومى للأفراد بالتعاون مع ذراع بنك مصر

وأعلنت فوري في 23 يناير الماضى عن إطلاق أول صندوق استثمار يومي آمن للمستثمرين الأفراد بالتعاون مع شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارى لبنك مصر.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الصندوق يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث اعتماده على التكنولوجيا المالية المقدمة منها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد على مستوى كل أرجاء مصر.

ويمنح الصندوق الذي يحمل اسم “فوري يومي” عائدا تراكميا يوميا بالجنيه للمستثمرين فيه، وجرى فتح باب الشراء والاسترداد بالصندوق اعتبارا من يوم 30 يناير الماضى بحد أدنى 500 جنيه كاستثمار مبدئي.

ويتيح الصندوق لمستثمريه استخدام منافذ فوري المتعددة على مستوى الجمهورية في عمليات الشراء والاسترداد، بما في ذلك فروع فوري بلس البالغة 160 فرعا، إضافة إلى ماكينات فوري المنتشرة حول الجمهورية والتي يتجاوز عددها ربع مليون ماكينة.

كما سيتيح الصندوق إمكانية استخدام تطبيق “MY Fawry” فى عمليات الشراء والاسترداد أيضا، بما يسهل على المستثمرين عمليات التداول بالصندوق.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن خطط لإدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك (20 يناير ) إن هذه الإدراج سيجرى فى شكل إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيت طرحها بعد.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) الثلاثاء الماضى عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة أبرزها فوري والبنك التجارى الدولى.

بنك مصر يشترى حصة ضخمة من أسهم الشركة بقيمة 1.47 مليار جنيه

بنك مصر

وأعلنت فوري أمس الأربعاء (23 مارس) عن شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه تقريبا لترتفع حصته من 6.93% إلى 15.78% تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية،وأظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر بمحفظتى استثمار تابعتين يمتلكان 0.55% من الأسهم.

وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن الأطراف البائعة فى صفقة بنك مصر ،وهما شركة ” link hold co Bv” ، وصندوق استثمار ” black sparrow “

وأظهرت إفصاحات لاحقة بيع شركة” link hold co Bv ” حصة أسهم تعادل 81.66 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 726.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

وانخفضت حصة الشركة فى أسهم فوري بعد تلك العملية من 16.74% إلى 11.96%، ولم يظهر الإفصاح ارتباطها بأى مجموعات أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

كما أظهرت إفصاحات أخرى مرسلة للبورصة أمس الأربعاء، بيع صندوق استثمار ” black sparrow “حصة أسهم تعادل 5.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 492.4 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وانخفضت حصة الصندوق بعد تلك العملية من 10.35% إلى 7.39%، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأى مجموعات أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).