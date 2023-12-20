«فوري» تتعاون مع POS Mission لتعزيز حلول إدارة المطاعم إلكترونيًا

أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تعاونها مع شركة POS Mission المتخصصة في تطوير برمجيات إدارة الأعمال وحلول تخطيط موارد المؤسسات في صناعة الأغذية والمشروبات بهدف إطلاق خدمة شاملة لحلول إدارة المطاعم إلكترونيًا بالاعتماد على ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بشركة فوري لتوفير دعم رواد الأعمال ومساعدتهم.

بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل فوري و POS Mission جنبا إلى جنب على الدمج بين الحلول المتكاملة لكل منهما، والتي بدورها ستعمل على تعزيز أنظمة المطاعم والكافيهات بما يلبي احتياجاتهم في هذا القطاع ويسهم في تبسيط العمليات التجارية وتعزيز كفاءتهم وتحسين تجربة عملائهم بشكل أفضل، كما تسهم هذه الاتفاقية في منع أكبر للاحتيال على بطاقات الائتمان بناءً على مستوى أمان عالية.

تلتزم شركة فوري دائما تجاه السوق المصرية بالمساهمة في نشر ثقافة التحول الرقمي والرقمنة وتقديم خدمات إلكترونية متعددة لكافة قطاعات الدولة المختلفة باعتبارها الاختيار الأول في سوق المدفوعات الإلكترونية، وذلك من أجل تحسين جودة حياة المواطن وخدماته وتسهيل كافة المعاملات المالية.

وصرح محمد كامل رئيس قطاع تطويرالأعمال لشركة فوري لشركة فوري: “سعداء للغاية بشراكتنا مع POS Mission حيث تولي شركة فوري اهتماماً كبيراً بعقد الشراكات الفعالة في صناعة الأغذية والمشروبات لجذب المزيد من شرائح العملاء المختلفة، وتعزيز أنظمة إدارة المطاعم وتلبية احتياجات العملاء المختلفة وتحسين تجربتهم بكفاءة وفاعلية، باستخدام أحدث التقنيات المالية المبتكرة المقدمة من قبل فوري وهو ما يساهم في رقمنه قطاع المطاعم والكافيهات والنهوض به، كما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي ورؤية مصر 2030”.

وقال الدكتور إحسان الحمود رائد الاعمال و الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة POS Mission: “نحن فخورون بكوننا الشريك المثالي لشركة فوري الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والتكنولوجيا المالية حيث نأمل الاستفادة من خبراتهم الواسعة ومواردهم الفريدة في السوق المصرية، والجمع بين قوة كلتا الشركتين لنتمكن سوياً من خدمة عملائنا بشكل أفضل وإثراء قطاع المطاعم والكافيهات بحزمة من الحلول المتكاملة لفوري وPOS Mission والتي لن تعمل على تحسين كفاءة قطاع المطاعم فحسب، بل ستعزز أيضًا تجربة العملاء وتقليل تكاليف المعاملات وتوفير تجربة أفضل لعملائها”.