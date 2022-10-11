«فوري» تتعاون مع منصة شاهد لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني لباقة «VIP موبايل» الجديدة

أعلنت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية عن إبرام شراكة مع منصة “شاهد” في مصر ومنطقة الشرق الأوسط؛ بهدف إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني لباقة VIP موبايل الجديدة، والمخصصة فقط لتطبيق الهاتف المحمول بمصر.

تأتي هذه الاتفاقية كإحدى خطوات تعزيز ما تقدمه شركة “فوري” من خدمات لعملائها، كما تأتي في ظل سعي شركة “فوري” الدائم لعقد سلسلة فعالة من الاتفاقيات مع العديد من منصات البث الترفيهي.

وبموجب هذه الشراكة تقدم “فوري” لعملائها فرصة الاطلاع على المحتوى المتنوع والحصري لمنصة “شاهد”.

وقامت منصة “شاهد بإطلاق باقة VIP موبايل فقط للهواتف الذكية في مصر؛ لإتاحة الفرصة للمشاهدين للاستمتاع بمجموعة متميزة من البرامج الترفيهية والأفلام والمسلسلات والأعمال الأصلية للمنصة.

وتمكِّن “فوري” العملاء من الاشتراك بالباقة مقابل 20 جنيهًا، وذلك من خلال قنوات فوري المختلفة، والمتمثلة في: تطبيق myFawry، ومنافذ “فوري بلس” المنتشرة في كل أنحاء مصر، إلى جانب نقاط البيع Fawry POS.

رئيس قطاع الاستحواذ بـ«فوري»: الشراكة توفر لنا المزيد من العملاء من شرائح مختلفة

وقالت هبة الله العوضي، رئيس قطاع القبول والاستحواذ بشركة فوري: مع تزايد إقبال الجمهور على المنصات الرقمية ووسائل البث الترفيهي في الآونة الأخيرة؛ كان لا بد أن نتّبع إستراتيجية عقد الشراكات والاتفاقيات الفعالة مع منصات البث الترفيهي التي توفر لنا مزيدًا من العملاء بشريحة مختلفة.

مدير الشراكات الإستراتيجية بمنصة شاهد: باقة vip موبايل تستهدف إتاحة محتوى متميز لشريحة أكبر

من جانبه قال سكوت ويمان، مدير أول الشراكات الإستراتيجية في “شاهد”: يسعدنا توسيع شراكتنا مع فوري؛ الشركة التي تمتلك قاعدة مستخدمين كبيرة وتسهيلات دفع واسعة النطاق.

وأضاف أن باقة VIP موبايل تهدف إلى إتاحة محتوى شاهد المتميز لشريحة أوسع من المستهلكين المصريين من خلال طرق دفع سهلة وسلسة عبر شركة فوري.