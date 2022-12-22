فوري تتعاون مع «كلاسيرا» في تحصيل الرسوم الدراسية لعملاء المنصة التعليمية

أعلنت فوري لحلول التكنولوجيا المالية وخدمات البنوك، توقيع شراكة إستراتيجية مع منصة كلاسيرا، المتخصصة في تكنولوجيا التعليم والتعلم عن بُعد؛ بهدف تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، عبر دمج حلول المدفوعات الرقمية فوري وكلاسيرا Cpay لطلاب وعملاء المنصة العالمية.

يأتي التعاون مع كلاسيرا، تأكيدًا للاهتمام البالغ الذي تُوليه شركة فوري لقطاع تكنولوجيا التعليم، والتعلم عن بُعد، ودعمًا لاتجاهات الدولة نحو تسريع منظومة تكنولوجيا التعليم،

كذلك يُعدّ في صميم إستراتيجية الشركة نحو التوسع في كل القطاعات، من أجل تعزيز حلول التكنولوجيا المالية لدعم مسارات التحول الرقمي والشمول المالي في ضوء “رؤية مصر 2030″، ومبادرات البنك المركزي المصري.

وفقًا لهذه الشراكة، تقدم فوري كل الحلول التكنولوجية، وخدمات المدفوعات الرقميةالمتكاملة لعملاء كلاسيرا؛ بهدف تسهيل دفع الرسوم الدراسية على الطلاب، وأتمتة نظم السداد لتقليل التعاملات المالية النقدية، وذلك عبر قنوات فوري المتمثلة في أكثر من 300 ألف ماكينة فوري POS المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، بجانب فروع فوري بلس المتواجدة في جميع المحافظات، إلى جانب تطبيق الهاتف المحمول myfawry.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة فوري: “نسعى دائمًا في فوري لعقد شراكات مع كبرى المؤسسات الرائدة في المجالات المختلفة، وكلاسيرا إحدى هذه المؤسسات في قطاع التعلم عن بعد”.

وتابع: “وسنعمل معًا على دمج خدماتنا لتعزيز حلول المدفوعات الرقمية في مجال تكنولوجيا التعليم، وخلال هذه الشراكة سنقدم للطلاب أحدث تكنولوجيا مالية متكاملة عبر قنواتنا، لتيسير سداد الرسوم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة كبيرة لشركة فوري، وبداية للتوسع في هذا القطاع”.

من جانبه قال المهندس محمد المدني الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا: “مع إطلاق منظومة التعليم المتكاملة LSP ، تأخذ كلاسيرا التعليم الإلكتروني إلى مستويات جديدة،

حيث نبني على منصة كلاسيرا للتعلم الإلكتروني التي لقيت أعلى معدلات التفاعل في العالم لتزويد عملائنا بالعديد من الأدوات المبتكرة التي تحقق قيمة كبيرة من خلال التحول الرقمي

ومن أمثلة هذه الأدوات منصة التجارة الإلكترونية التعليمية إديومولز، منصة إدارة موارد المؤسسات التعليمية سي سمارتر و منصة الدفع الالكتروني التعليميC-Pay وغيرها،

واليوم نحن سعداء بالشراكة مع فوري العاملة في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي، لرقمنة تجربة التعلم وتوسيع قبول الدفع الإلكتروني لتوفير الجيل التالي من حلول التعلم الإلكتروني السلسة”.

مشيرًا إلى أن الشركة أكملت واحدة من أكبر الجولات التمويلية في العالم بدون تمويل مسبق، لتعزيز صناعة تكنولوجيا التعليم”.

وأضاف المدني: “نحن على ثقة من أن فوري و كلاسيرا C Pay سيقدمان تجربة فريدة لعملائنا في مصر، بما في ذلك المدارس والهيئات التعليمية وتدريب الشركات أيضًا”.

وقال أحمد فهمي، رئيس القطاع التجاري لشركة فوري: نحن متحمسون للتعاون مع كلاسيرا، لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني في مجال تكنولوجيا التعليم، وتزويد الطلاب والمتدربين بتجربة دفع سهلة وآمنة تمامًا، من خلال دمج حلول فوري وكلاسيرا CPay”،

مضيفًا: “فوري تتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات في القطاعات المختلفة؛ بهدف توسيع قاعدة عملائنا وشركائنا في النجاح، ومن ناحية أخرى دعم اتجاهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي”.