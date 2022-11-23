«فوري» تتعاون مع «طاقة غاز» لإتاحة خدمات الشحن مسبق الدفع للعدادات

أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال التكتولوجيا المالية والخدمات المصرفية عن تعاونها مع شركة “طاقة غاز” التابعة لمجموعة “طاقة عربية” إحدى شركات القلعة بهدف إطلاق خدمة الشحن مسبق الدفع لكروت عدادات الغاز التابعة لشركة “طاقة غاز” إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الغاز إلكترونيا عبر قنوات “فوري” الرقمية المتعددة.

واستنادا على بنيتها الرقمية وحلولها الذكية؛ توفر شركة “فوري” خدمة شحن الكارت مسبق الدفع الخاص بعدادات الغاز الطبيعي الخاصة بــ “طاقة غاز” من خلال قنوات دفع فوري المختلفة، خلال أكثر من 300 ألف ماكينة فوري “POS” المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، إضافة إلى فروع “فوري بلس” المتواجدة في جميع المحافظات ؛ والتي ستوفر على سكان القرى والنجوع إمكانية شحن الكروت مسبقة الدفع من خلال فرع شركة “طاقة جاز” .

ويكلل هذا التعاون جهود ومساعي شركة “فوري” الملموسة في دعم إستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وخاصة في رقمنة عمليات التحصيل والسداد فيما يخص مستحقات شركات قطاع البترول، وكذلك تحفيز ودفع عمليات الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي والتحول إلى طرق دفع وتحصيل أكثر سهولة ويسر.

الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري : خدماتنا الرقمية تضع جميع المستخدمين أمام مرحلة جديدة من الرفاهية

وصرح المهندس حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري: “سعداء للغاية بالتعاون مع شركة “طاقة غاز” التابعة لمجموعة “طاقة عربية” العملاقة، من أجل تطويع كافة حلولنا الرقمية المتطورة الآمنة والمنتشرة في جميع محافظات مصر لعملاء شركة “طاقة غاز” تيسيرا وتسهيلا عليهم، حيث تضع خدماتنا الرقمية جميع المستخدمين أمام مرحلة جديدة من الراحة والرفاهية في أساسيات المعيشة.”

وأضاف : تعمل فوري جاهدة على تعزيز دورها الريادي في سوق المدفوعات الرقمية في مصر؛ من خلال عقد الشراكات والبروتوكولات في العديد من القطاعات وكذلك توفير أحدث خدمات الدفع الإلكتروني”.