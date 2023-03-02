فوري تتعاون مع «سيرف» لتقديم خدمات الحلول الشاملة لإدارة المطاعم والكافيهات

أعلنت “فوري” الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية ، عن أحدث تعاون لها مع شركة “Syrve – سيرف” المتخصصة في أنظمة إدارة المطاعم ، بهدف تسهيل أنظمة السداد الإلكتروني من أجل تطوير عمليات التكنولوجيا المالية لقطاع المأكولات والمشروبات، كما تمثل تلك الشراكة الإطلاق الرسمي لشركة “Syrve – سيرف” في السوق المصرية، حيث من المتوقع أن تعلن عن عمليات استحواذ خلال السنوات المقبلة، بهدف توسيع نطاق أعمالها وتقديم تجربة فريدة من نوعها للعملاء.

تم عقد هذه الشراكة خلال فعاليات معرض كافيكس –Caféx والمقام خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس الحالي في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

و بموجب هذه الشراكة، سيتم العمل على دمج أنظمة حلول “فوري” في مجال الدفع الإلكتروني مع أنظمة شركة “سيرف” لتعزيز عروض المنتجات والخدمات الخاصة لكل منهما، مع تمكينهما أيضًا من استكشاف أسواق جديدة، وذلك من خلال إستراتيجية منهجية تهدف إلى التعاون والابتكار والبحث والتطوير والتسويق والمبيعات.

و تعد شركة “سيرف” لاعبًا رئيسيا في صناعة المأكولات والمشروبات، حيث تقدم نظام إدارة مطعم متعدد الإمكانيات حيث تدعم أكثر من 6000 مطعم، وتتواجد في 44 دولة حول العالم، ويمكن أيضًا تصميم إدارة نظام “سيرف” الشامل وفقًا لاحتياجات كل مؤسسة، بما في ذلك أدوات إدارة الجداول والمخزونات والموظفين وحتى المدفوعات.

وقالت هبة العوضي، رئيس قطاع الأعمال بشركة فوري: “نحن متحمسون للشراكة مع “سيرف” ونهتم في الجمع بين خبراتنا ومواردنا الفريدة من خلال الاستفادة من قوة كلا الشركتين، حيث سنتمكن سويًا من خدمة عملائنا بشكل أفضل من أجل تلبية احتياجاتهم المتنامية و المتطورة في صناعة المأكولات والمشروبات”.

وأضاف ألكسندر بونوماريف، الرئيس التنفيذي للعمليات في سيرف: “تمثل هذه الشراكة علامة فارقة بالنسبة لنا، حيث إننا نرى إمكانات هائلة في العمل مع شركة “فوري” للاستفادة من نقاط قوتنا وخلق تجربة ثرية لعملائنا في مصر وبقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

بموجب شروط الشراكة، ستتعاون “فوري وسيرف” في مجموعة من المبادرات، بما في ذلك تطوير المنتجات المشتركة، والترويج المتبادل للعروض الخاصة لكل منهما، وتكامل تقنياتهما ومنصاتهما، وستشمل الشراكة أيضًا جهودًا مشتركة للتسويق والمبيعات للوصول إلى جماهير جديدة وتوسيع حصتهم في السوق.