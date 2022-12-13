«فوري» تتعاون مع الوطنية للغاز «Natgas» لإتاحة خدمات الشحن مسبق الدفع لعدادات الغاز

أعلنت شركة فوري المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، عن تعاونها مع الشركة الوطنية للغاز “Natgas”، بهدف إطلاق خدمة الشحن مسبق الدفع لكروت عدادات الغاز التابعة لشركة “Natgas” ، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني – المتاحة بالفعل- لفواتير الغاز إلكترونيا عبر قنوات “فوري” الرقمية المتعددة، وذلك بهدف تسهيل عمليات الدفع على المواطنين.

وطبقًا لهذه الشراكة، ستوفر شركة “فوري” خدمة شحن الكارت مسبق الدفع الخاص بعدادات الغاز الطبيعي الخاصة بــالشركة الوطنية للغاز “Natgas” من خلال قنوات دفع فوري المختلفة، مثل أكثر من 300 ألف ماكينة فوري POS المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب فروع فوري بلس المتواجدة في جميع المحافظات ؛ والتي ستسهل إمكانية شحن الكروت مسبقة الدفع على المواطنين من خلالها بدلا من الذهاب إلى الفرع الرئيسي لشركة . “Natgas “.

هذا التعاون يأتي ضمن دور شركة “فوري” الريادي في دعم استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، في ضوء رؤية مصر 2030، للوصول إلى مجتمع غير نقدي في جميع المجالات، خاصة عمليات شحن الكروت مسبقة الدفع، وتحصيل وسداد فواتير الخدمات الحكومية والمرافق المختلفة، وكذلك ترسيخ مبادئ الشمول المالي وتقليل التعامل النقدي وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري والتحول إلى طرق دفع وتحصيل أكثر سهولة ويسر.

وتعليقًا على الاتفاقية، صرح المهندس حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري: “فخورون بالتعاون مع أحد أعمدة قطاع البترول والغاز الشركة الوطنية للغاز “Natgas” ، لتوفير خدمات السداد وشحن العدادات مسبقة الدفع لمئات الألاف من العملاء في جميع أنحاء مصر، وهو ما يتماشى مع خطة توسع فوري في قطاع البترول والطاقة، لتسهيل حياة أكبر عدد ممكن من العملاء، عبر حلولنا الرقمية الذكية والمتطورة، التي نقدمها من خلال شبكة فوري الأكثر انتشارًا في جمهورية مصر العربية”.

وقال المهندس عمر محمود مسعود ، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية للغاز “Natgas”: التعاون مع شركة فوري المتخصصة في سوق المدفوعات الرقمية بمصر، خطوة هامة وضرورية نحو رقمنة سداد وتحصيل فواتير ومستحقات فواتير الغاز إلى جانب تسهيل خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع على المواطنين، مما يخدم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها الدولة المصرية.

وصرح محمد رشوان، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والادارية للشركة الوطنية للغاز “Natgas”: نحن نسعى دائمًا لتوسيع قاعدة شركائنا، من مزودي خدمات المدفوعات الإلكترونية، لتيسير عمليات السداد على عملائنا، وهو ما نضعه دائما في نصب أعيننا، لذلك كان من الضروري التعاون مع شركة فوري، صاحبة الحلول الرقمية الأكثر تنوعًا وشبكة التجار الأفضل على مستوى الانتشار، مما يخدم استراتيجيتنا للتوسع في رقمنة خدماتنا.