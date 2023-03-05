«فوري» تتعاون مع «إكس باي» لتوفير خدمة كود الدفع الإلكتروني «FawryPay»

وقعت شركة إكس باي بروتوكول تعاون مع شركة “فوري”، العاملة في مجال التحول الرقمي للمدفوعات الإلكترونية، لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر كود الدفع “FawryPay” وخدمات صرف الأموال لعملاء وتجار ” إكس باي” في السوق المصرية بحضور السيد باسم لطفي، رئيس قطاع القبول بشركة “فوري”، والدكتور محمد عبد المطلب، الرئيس التنفيذي لشركة “إكس باي”.

وتعمل شركة XPay على تعزيز التمكين المالي للشركاء من الأفراد والشركات عن طريق مساعدتهم في طريقة تخطيط وإدارة مواردهم المالية عن طريق مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية من أجل إنجاز أنشطتهم المالية اليومية بكل بساطة وتحكم تام.

تأتي هذا الشراكة في إطار استراتيجية فوري نحو تعزيز مبادئ الشمول المالي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني لإتمام المعاملات المالية، إضافة إلى ذلك، يساهم هذا التعاون في بناء مجتمع خالً من النقود الورقية والذي يحتوي على حلول وخيارات تكنولوجية متنوعة، والذي بدوره يساعد الدولة نحو دعم مسار التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2023 ومبادرة البنك المركزي المصري.

ومن خلال التعاون مع شركة “فوري”، ستعمل شركة “إكس باي” على تزويد جميع شركائهم بأحدث أنواع طرق الدفع الإلكتروني المختلفة من أجل تحسين جودة حياتهم وتسهيل عملية إدارة معاملاتهم المالية الخاصة بهم.

من جانبها تؤكد فوري مدى التزامها المستمر بدعم وتشجيع الشركات الناشئة في مجال الدفع الإلكتروني، ومساعدتهم في تمكين عملياتهم وتحقيق طموحاتهم في السوق المصرية، مما قد يساعد في دفع الاقتصاد الوطني نحو تحقيق معدلات النمو المرجوة.

كما تهدف الشركة إلى دعم وتعزيز سوق المدفوعات من خلال حزمة جديدة ومبتكرة من الخدمات في مجال تكنولوجيا البنوك والتقنيات والتي بدورها ستساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي.

وقال باسم لطفي، رئيس قطاع القبول بشركة “فوري”: نحن سعداء بالتعاون مع “إكس باي” ونأمل في مساعدتهم على تلبية احتياجات العملاء من خلال التكنولوجيا المبتكرة التي سنوفرها لهم، وخاصة خدمة “فوري باي”.

وأوضح باسم أن لدى فوري سياسة واضحة لتحفيز الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، والدفع الإلكتروني، لإثراء هذا القطاع بحلول مبتكرة، والتي بدورها ستعود بفائدة على السوق المصرية.

وفي هذا السياق، أكد دكتور محمد عبد المطلب، الرئيس التنفيذي لشركة “إكس باي” أن هذه الشراكة تعد إنجازاً مهم وعامل مساهم في تحقيق هدفنا من التحول الرقمي والتمكين المالي وتحسين جودة الحياة للأفراد والشركات، من خلال توفير حلول رقمية متنوعة لتعزيز إدارة الماليات الخاصة بهم. حيث تم تطوير هذه الشراكة لتوفير خيارات دفع إلكترونية أفضل للعملاء ودعم سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وأضاف محمد أن خدمات “XPay” تمكن الشركات والأفراد من إدارة جميع أنواع المدفوعات وتزويد عملائهم بحلول الدفع المختلفة. ومن المتوقع أن يزداد حجم معاملات العملاء بعد إتاحة الخدمة من خلال فوري وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.