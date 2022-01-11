«فوري» تتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني

في إطار الحرص على تقديم مستوى من الخدمات يليق بالمواطن المصري والاستفادة من التحول الرقمي؛ أعلنت شركة “فوري” المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية عن توسيع نطاق تعاونها مع إدارة التجنيد والتعبئة التابعة للقوات المسلحة؛ بهدف إتاحة كافة خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة، وتعمل “فوري جاهدة على تقديم مستوى راق من الخدمات الإلكترونية تيسيرا على المواطنين.

ومن خلال هذا التعاون يمكن للمواطنين سداد كافة الرسوم والمدفوعات المتعلقة بخدمات الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة مثل: تصريح السفر، إذن سفر، شهادات الإعفاء التجنيدية، خطابات لمن يهمه الأمر، وذلك من خلال قنوات “فوري” المختلفة من خلال (تجار التجزئة – منافذ فوري بلس MyFawry ).

من جانبه، قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للتحول السريع نحو مجتمع رقمي متكامل؛ ساعدت “فوري” على تقديم خدماتها في حلول المدفوعات الإلكترونية لجميع فئات المجتمع بمختلف مستوياته حيث تقوم “فوري” بدور كبير في خدمة قطاعات الدولة الاستراتيجية والحكومية ، وتعمل “فوري” على تعزيز وتحسين تقنياتها في كافة قنواتها الرقمية؛ وذلك في ضوء استراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 لبناء مصر الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية. لوجو شركة فوري

وعن كيفية استفادة المواطنين من تلك الخدمة، أوضح صبري أن المواطن لكي يمكنه الاستفادة من تلك الخدمة أمامه طريقتان، الطريقة الأولى؛ هي الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة ( tagned.mod.gov.eg ) ويختار الخدمة المطلوبة سواء كانت (تصاريح / إذن سفر – شهادات المعاملة التجنيدية – خطابات لمن يهمه الأمر ) وبعد أن يختار الخدمة يتم إنشاء رمز كرقم الطلب، أما الطريقة الثانية فهى الاتصال مباشرة بالرقم الخاص بإدارة التجنيد والتعبئة ( 15499) وإعطاء جميع البيانات المطلوبة للمندوب الذي يقوم بالرد عليه لكي يقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الحساب تحتوي على رقم الطلب، ثم يتوجه المواطن إلى أقرب منفذ “فوري” أو تجار التجزئة لدفع ثمن الخدمة.

يشار إلى أن شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تأسست عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين.

كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة أكثر من 35 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه 3 ملايين معاملة يوميًا من خلال أكثر من 250 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا، وكذلك تطبيق الهاتف.