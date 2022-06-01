«فوري» تتعاقد على تحصيل مدفوعات وأقساط عملاء «تنمية»

أعلنت شركة تنميه العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة فوري الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بهدف تسهيل عملية التحصيل الإلكتروني لعملاء شركة تنميه،

وبموجب هذا التعاون تتولى شركة فوري عملية التحصيل الإلكتروني لعملاء شركة تنميه، حيث سيتمكن عملاء شركة تنميه من سداد كافة مدفوعاتهم وأقساطهم طوال أيام الأسبوع دون التقيد بمواعيد الفروع، من خلال قنوات فوري المختلفة مثل ماكينات فوري POS البالغ عددها 268 ألف ماكينة، والمنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك فروع فوري بلس البالغ عددها 161، وتطبيق myfawry، ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لاستراتيجية شركة تنميه في توسيع شبكة الدفع الإلكترونى تيسيرا على العملاء الحاليين والمحتملين.

وأعرب حسام النجار الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة تنميه عن سعادته بالتعاون مع شركة فوري لتيسير عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بقاعدة عملاء الشركة العريضة والتي بلغت 392 ألف عميل في 25 محافظة من خلال 307 فرع بحجم محفظة بلغت 3.9 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من 2022 و التي تتواكب مع استراتيجية الشركة التوسعية خلال السنوات القادمة تماشياً مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ومواكبة لعملية الرقمنة و جهود الدولة للشمول المالي.

كما أكد حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري: ” نحن نعمل في فوري على استراتيجية التوسع في التعاون مع شركات مختلفة من عديد القطاعات لمساعدة الشركات في عملية التحول الرقمي والشمول المالي لتحصيل معاملاتهم المالية، وكذلك مساعدة عملاء الشركات في سداد مدفوعاتهم الرقمية بشكل سلس وميسر من خلال قنوات الدفع المختلفة لفوري”.