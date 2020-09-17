بورصة وشركات

«فوري» تبحث تأسيس شركة للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة

عقب تراجعها عن الانضمام لصندوق ديسربتيك
أحمد علي 9:23 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20 9:23 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20

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كشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذى لشركة فوري لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، أنها ستبحث جدوى تأسيس شركة جديدة للاستثمار فى الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن فوري تراجعت عن الانضمام لصندوق ديسربتيك المتخصص فى الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

يذكر أن محمد عكاشة، العضو المنتدب السابق لـ «فوري»، تقدم باستقالته فى نهاية مارس الماضى، على أن يظل عضواً غير تنفيذى بالإدارة، ليؤسس صندوقاً متخصصاً فى الاستثمار بالتكنولوجيا المالية، وكان من المفترض أن تنضم الشركة بحصة محدودة لهيكل ملكية الصندوق الذى يقدر حجمه المستهدف بنحو 25 مليون دولار.

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وأوضح صبرى أنه سيتم الانتهاء من ملف دراسة الاستثمار فى الشركات التكنولوجية الناشئة نهاية العام الجاري، مرجحاً تبلور الرؤية النهائية مطلع العام المقبل.

يذكر أن القيمة السوقية لشركة فوري تخطت المليار دولار  مؤخراً، وبلغت نحو 19.1مليار جنيه، ما يعادل 1.2 مليار دولار،  وفقاً لتعاملات جلسة أمس بالبورصة المصرية.

وحققت فوري قفزة فى أرباحها بلغت %135.5 خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة 85.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

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وبحسب القوائم المالية للشركة فقد حققت 112.2 مليون جنيه أرباحاً قبل الضرائب فى النصف الأول، مقارنة مع 50.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. 

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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