«فوري» تؤكد عدم ارتباطها بعلاقة عمل مع بنك «سيليكون ڤالي»

أكدت شركة فوري لتكنولوجيا المدفوعات عدم ارتباطها بأي علاقة عمل، أو أي من شركاتها التابعة لها، مع بنك سيليكون ڤالي«SVB » الأمريكي.

يأتي ذلك على خلفية إعلان الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الامريكية يوم الجمعة الماضي ،عن إغلاق بنك سيليكون ڤالي ،وتعيين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، للتحفظ على ودائع العملاء.

كما أكدت فوري أيضا عدم ارتباطها حالًيا بأية علاقات عمل مع أي بنك آخر في الولايات المتحدة الأمريكية.

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الاكترونية عام 2008 ،وهي أكبر منصة في توفير حلول المدفوعات الالكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع.

وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين.

كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الالكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى.

وتقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الألكترونية من خلال،المواقع الالكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتخدم الشركة أكثر من 49 مليون عميل شهريًا،مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه 3 مليون معاملة يوميًا ،من خلال ما يقرب من 280 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكا، وكذلك تطبيق myFawry للهاتف المحمول .