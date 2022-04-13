أفصحت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن قيام بنك مصر ببيع حصة من أسهمها فى الشركة إضافة إلى حقوق اكتتاب فى زيادة رأس المال الجارى إلى شركة إماراتية مقابل 61.6 مليون دولار.

وأظهر إفصاح عن شركة فوري منشور على شاشة التداول بيع بنك مصر 107.5 مليون سهم من حصته إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبو ظبى القابضة “ADQ” بقيمة 34.2 مليون دولار.

كما كشف إفصاح منفصل بيع بنك مصر حقوق اكتتابه فى زيادة رأس المال الجارية متمثلة فى 100.8 مليون سهم إلى نفس الشركة بقيمة 27.4 مليون دولار.

وبلغ متوسط سعر السهم فى العملية الأولى 0.31 دولار للسهم، بينما بلغ سعر السهم فى الصفقة الثانية 0.27 دولار للسهم ،وجرى تنفيذ الصفقتين عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية،وانخفضت حصة بنك مصر بعدهما من 15.78% إلى 9.48%.

وأظهر الإفصاحات ارتباك بنك مصر بمحفظتى استثمار تابعتين (رقم 41)، ورقم (50) تستحوذان مجتمعتين على نسبة ضئيلة من أسهم فوري تعادل (0.61%).

وتتيح القواعد المنظمة للاكتتابات فى سوق المال المصرى للمساهم القديم الذى ثبت حقه فى الاكتتاب منذ صدور قرار السلطة المختصة بالزيادة، بيع أسهمه الأصلية محملة بالحق فى الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة إلى أى مستثمر جديد (وهو ما فعله بنك مصر والبنك الأهلى فى الصفقة).

فوري : تابعة لأبوظبي القابضة نفذت صفقتى شراء بقيمة 123.4 مليون دولار

كانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت صباح الثلاثاء تنفيذ صفقتين ضخمتين على أسهم فوريي عبر آلية BLOCK TRADING بقيمة إجمالية قدرها 123.4 مليون دولار،وفقا لإفصاحين منفصلين منشورين على شاشة التداول.

وأظهر الإفصاح الأول تنفيذ صفقة كبيرة على نحو 215.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 68.5 مليون دولار، بينما أظهر الثانى تنفيذ صفقة على نحو 201.6 مليون سهم بقيمة 54.8 مليون دولار فى إطار شراء حقوق اكتتاب جارية تتعلق بزيادة رأسمال شركة فوري.

وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإمارتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية.

وشملت هذه المفاوضات حصصا فى شركات، البنك التجارى الدولى، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”،إضافة إلى فوري للمدفوعات الإلكترونية.

بنك مصر رفع حصته فى الشركة إلى 15.7% بقيمة 1.47 مليار جنيه منذ ثلاثة أسابيع

بنك مصر

وأعلنت فوري فى 22 مارس الماضى شراء بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) حصة أسهم ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار جنيه، ترتفع حصته من 6.93% إلى 15.78% تقريبا ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر بمحفظتى استثمار تابعتين يمتلكان 0.55% من الأسهم.

وأفصحت الشركة فى وقت لاحق عن الأطراف البائعة فى صفقة بنك مصر ، أبرزها بيع شركة” link hold co Bv ” حصة أسهم تعادل 81.66 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 726.2 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، وانخفضت حصة الشركة فى أسهم فوري بعد تلك العملية من 16.74% إلى 11.96%.

كما أظهر إفصاح ثانى مرسل للبورصة آنذاك، بيع صندوق استثمار ” black sparrow “حصة أسهم تعادل 5.5 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 492.4 مليون جنيه تقريبا. وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 9.75 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

وانخفضت حصة الصندوق بعد تلك العملية من 10.35% إلى 7.39%، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأى مجموعات أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

تداول حق اكتتاب فوري متاح أمام قدامى المساهمين حتى 8 مايو القادم

صورة أرشيفية لاكتتاب فورى فى البورصة عام 2019

وشرعت فوري خلال الأسابيع الماضية فى اجراءات تنفيذ زيادة رأسمالها الثالثة منذ الطرح فى البورصة عبر مضاعفته من 853.6 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه.

وحصلت الشركة فى وقت سابق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، كما وافقت لجنة القيد فى البورصة على تداول حق الاكتتاب خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 8 مايو القادم.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وطرحت الشركة جزءا من أسهمها فى البورصة المصرية يوليو 2019 ، حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

وتدرس الشركة فى الوقت الحالى إدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيب طرحها بعد ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 20 يناير الماضى.

وارتفع سهم الشركة خلال أول عامين من طرحه فى البورصة بنسبة 500% ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال فى سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة .