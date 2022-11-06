«فوري بلس» تسعى لتعزيز شراكتها مع البنوك في السوق المصرية

نظمت شركة فوري، المتخصصة في حلول المدفوعات الإلكترونية احتفالية كبرى لموظفيها بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق شركة “فوري بلس” إحدى شركاتها بالسوق المصرية المتخصصة في الخدمات المالية بنفدق موفينبك بمدينة الإنتاج الإعلامي، وحضر الحفل المهندس حسام عز الرئيس التنفيذي لفوري بلس، إلى جانب قيادات الشركة.

وقال حسام عز الرئيس التنفيذي لفوري بلس: “نحتفل اليوم بمرور 5 سنوات على إنشاء شركة فورى بلس ونحن فخورون بالنجاح الذى حققته الشركة خلال تلك الفترة، ولدينا استراتيجية واضحة للتوسع في جميع أنحاء الجمهورية لنكون اقرب لعملائنا، ما يدعم جهود الدولة للتحول لمجتمع رقمي وزيادة التعاملات الإلكترونية غير النقدية، وجعل التعاملات المالية اليومية تتم بشكل أسهل وأسرع، كما نعمل علي التوسع وتطويرشراكتنا مع البنوك وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية إلى جانب العديد من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية”.

وتقدم فوري بلس العديد من الخدمات المصرفية مثل فتح حساب المحافظ البنكية، وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية وأقساط القروض، إضافة إلى استقبال الحوالات الخارجية، و إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً والتي تستخدم في التسوق عبر الإنترنت، وخدمات الوثائق التأمينية، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني في القطاعات المختلفة مثل دفع الفواتير، واشتراكات القنوات التليفزيونية والمنصات الترفيهية، وخدمات التوصيل والشحن المحلي والدولي، وحجز تذاكر المواصلات، وتذاكر حفلات السينما والمسارح.

و احتفالًا بمرور 5 سنوات على تدشين الشركة، تعلن فوري بلس عن عروض وخصومات لعملائها على كافة المعاملات والخدمات المالية سيتم إطلاقها خلال شهر نوفمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن فوري بلس تأسست عام 2017 خلال شراكة بين شركة فوري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وشركةACIS وهي أول شركة في مصر تحصل على رخصة وكيل بنكي من قبل البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة، حيث توفر إمكانية اتمام الإجراءات البنكية بكل سهولة ويسر.