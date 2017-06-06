فوري: الشركة تستقبل تحويلات المصريين من الإمارات فقط‎

قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، إن شركته تستقبل تحويلات المصريين العاملين فى دولة الإمارات على مستوى أسواق منطقة الخليج العربى، ولا يوجد أى معاملات من قطر.

وأوضح عكاشة لـ”المال” أن الشركة تدرس افتتاح فروع مباشرة بالسوق المحلية، وتنتوى الكشف عن تفاصيل خطتها بشأن ذلك بعد إجازة عيد الفطر.

يذكر أن عكاشة كشف فى حوار سابق لـ”المال” عن بدء الشركة فى تقديم خدمة تحويل الأموال من الخارج بالتعاون مع البنك الأهلى، ويمكن لأى شخص صرف المبلغ المحول من أى نقطة بيع تابعة للشركة بالجنيه المصرى، وتبحث تكرار الأمر ذاته مع مسئولى 4 إلى 5 بنوك لاسيما بعد تحرير سعر الصرف.