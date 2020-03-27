«فوري» أحد المساهمين.. انطلاق صندوق للاستثمار فى الحلول المالية بعد أزمة كورونا

كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب السابق لشركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية، عن موافقة الشركة على المساهمة فى رأسمال صندوق جديد يتولّى تأسيسه للاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة بتكنولوجيا الحلول المالية بمصر، رافضًا تحديد النسبة.

وقال عكاشة، لـ”المال”، إن رأسمال الصندوق يصل إلى 25 مليون دولار، ويضم أكثر من مساهم بخلاف فوري، وتتولى شركة متخصصة إدارته مملوكة لـ3 مستثمرين؛ منهم “عكاشة”، موضحًا أنه جارٍ العمل على مراحل تأسيس الصندوق، ومن المقرر أن ينطلق فعليًّا بعد انتهاء أزمة كورونا.

أظهرت القوائم المالية المجمّعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال 2019، ارتفاع أرباحها بنسبة 88%على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحًا بلغت 130.38 مليون جنيه، خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 69.23 مليون جنيه في العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام الماضي، إلى 884.13 مليون جنيه، مقابل 609.6 مليون في العام السابق له.