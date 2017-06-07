فورين بوليسي: هل المنفى الدبلوماسي لقطر ذريعة لحرب كبرى فى الشرق الأوسط ؟

خالد بدر الديننشرت مجلة فورين بوليسى الأمريكية مقالا للباحث سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان "هل سيشعل المنفى الدبلوماسي لقطر حربا كبرى جديدة؟".ويرى سايمون هندرسون إن دول الخليج السنية التى كانت منذ وقت بعيد تمهد لحرب مع إيران

خالد بدر الدين

نشرت مجلة فورين بوليسى الأمريكية مقالا للباحث سايمون هندرسون مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان “هل سيشعل المنفى الدبلوماسي لقطر حربا كبرى جديدة؟”.

ويرى سايمون هندرسون إن دول الخليج السنية التى كانت منذ وقت بعيد تمهد لحرب مع إيران تعتقد الآن أن الوضع حول قطر قد يصبح الذريعة المرجوة التي تبحث عنها هذه الدول بقيادة السعودية والإمارات وإن الهدف “الشكلي” هو قطر التي انحرفت منذ فترة بعيدة عن إجماع باقي دول الخليج بخصوص إيران.

ويحذر سايمون هندرسون من أن العالم ربما يقف اليوم أمام لحظة تاريخية يمكن مقارنتها مع اغتيال الدوق فرانز فرديناند في سراييفو عام 1914 والذى كان بمثابة الشرارة التى أشعلت فتيل الحرب العالمية الأولى ولذلك يطالب الباحث واشنطن أن تعمل بسرعة لإيقاف هذا الانزلاق نحو الحرب دون أن تنتظر بدء المذبحة.

ويعتقد سايمون هندرسون أن واشنطن قد تلعب دورا مهما في تخفيف التوتر في هذا الوضع الخطير بالخليج مشيرا بشكل خاص إلى الدور المحتمل لوزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي كان قبل توليه المنصب الحالي يترأس شركة “إكسون موبيل” وهي أهم لاعب أجنبي في قطاع الطاقة القطري.

وأوضح سايمون هندرسون أن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ضد قطر والمتمثلة في قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات القطرية وإغلاق الحدود البرية والبحرية تمثل “ذريعة للحرب” بكل معنى الكلمة وتعيد إلى الأذهان حرب الأيام الستة خلال يونيو 1967 التى اندلعت بذريعة قبل 50 عاما بإغلاق مصر لمضيق تيران مما حرم إسرائيل من الطريق الوحيد للوصول إلى البحر الأحمر.

وردت إيران على الحركة السعودية الإماراتية بقرار السماح لقطر باستخدام 3 من موانئها للحصول على توريدات المواد الغذائية الضرورية ولذلك يحذر هندرسون من أن الرياض وأبوظبي ستعتبران -على الأرجح- هذه الخطوة الإيرانية تأكيدا لـ”خيانة” الدوحة في سياق علاقاتها مع طهران.

ولكن حكومة الدوحة ترى نفسها ضحية لمؤامرة دبرتها الرياض وأبوظبي كما يقول سايمون هندرسون الذى يشير إلى علاقات الخصومة التقليدية بين قطر والإمارات كما أن الرياض بدورها ترى الدوحة كجهة مشاغبة في المنطقة.

وتتهم السلطات القطرية – التي تسمح للنساء بقيادة السيارات وللأجانب بتناول المشروبات الكحولية – السعودية بتشويه سمعة التيار الوهابي في الوقت الذي يثير فيه الدعم القطري لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات غضب أبوظبي وغيرها من الدول العربية.

وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية السابقة بالخليج في عام 2014 يؤكد سايمون هندرسون أن جذور الأزمة الراهنة تعود إلى عام 1995 عندما قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالانقلاب على حكم والده بينما اعتبرت السعودية والإمارات هذا الانقلاب سابقة خطيرة بالنسبة للأسر الحاكمة في الخليج .

ولذلك بدأت السعودية والإمارات بالتخطيط ضد الأمير القطري الجديد كما يؤكد الباحث الأمريكي هندرسون نقلا عن دبلوماسي أقام في الدوحة في هذه الفترة أن الرياض وأبوظبي دبرتا مخططا لاغتيال حمد واثنين من إخوته وزيري الخارجية والطاقة في حكومته ضمن جهودهما لإعادة الأمير المخلوع إلى السلطة.

ووصلت الاستعدادات في الإمارات لحد وضع المروحيات والمقاتلات في حالة تأهب قصوى لدعم محاولة الاغتيال التي لم ينم تنفيذها أبدا لأن ممثلي العشائر الذين كلفوا بالمهمة تراجعوا عنها واعترفوا بكل شيء قبل التوقيت المحدد لتنفيذ المخطط بساعات.