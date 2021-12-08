«فورى FM CG» تطلق أحدث حلول التكنولوجيا المالية لخدمة قطاع السلع الاستهلاكية

أعلنت شركة فوري FMCG لحلول مدفوعات شركات السلع الاستهلاكية عن مشاركتها فى المعرض التجاري الأفريقي الدولي السادس للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا) والذي يقام في الفترة بين 12 الي 14 ديسمبر الحالى بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، إذ يضم المعرض أكثر من 400 شركة عارضة من 28 دولة.

و قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري, إن الشركة تهدف إلى تعزيز فرص التحول الرقمي وتطوير وسائل الدفع غير النقدية لشركات الصناعات الغذائية. ومن المقرر أن تستعرض الشركة العديد من الخدمات المالية والتكنولوجية من خلال جناحها المتميز في المعرض والذي سوف تقدم من خلاله أبرز خدماتها من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تعتمد على أحدث وسائل السرية والأمان، وتعليقًا على مشاركة فوري FMCG في المعرض، قال المهندس “أشرف صبري”، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “فوري” إن الشركة دائمًا تحرص على ألا تفوت فرصة التواجد في مثل هذه الأحداث والفعاليات والتي من شأنها تعزيز فرص التحول الرقمي وتطوير وسائل الدفع غير النقدية للشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والتي تعتبر فوري من الشركات الرائدة في هذا النشاط منذ عام 2015.

و تابع صبري إن المشاركة في معرض (فوود أفريكا) فرصة للتواصل مع شركاء فوري وعرض العديد من الخدمات لنشر حلول المدفوعات الرقمية من خلال تقديم خدمات سوف تساعد التجار وشركات السلع الاستهلاكية في زيادة كفاءة منظومة التوزيع وبالتالي زيادة المبيعات.

في سياق متصل، أشار حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة فوري FMCG، إلى أن الشركة ستعلن في هذه النسخة عن إطلاق العديد من الخدمات الجديدة في السوق المصرية، ومنها إطلاق تطبيق “مندوبي” بالتعاون مع شركة “BI Technologies”، والذي سوف يمكن عمليات الطلب بين التجار وشركات توزيع السلع الاستهلاكية حيث يتيح للتاجر أن يقوم بطلب المنتجات بالكميات المطلوبة وتحديد تاريخ التسليم المناسب له.”

و أضاف أن الخدمة الثانية التي سيتم إطلاقها من جانب “فوري “FMCG خلال فاعليات المعرض وهي خدمة “الاقراض الرقمي” لتمويل المشتريات من شركات السلع الاستهلاكية والتي سوف تتيح للتجار زيادة رأس المال العامل وتوفير بدائل للدفع النقدي بمنتجات مالية مختلفة بما يتناسب مع احتياج التجار من المنتجات المختلفة، وستقوم الشركة باستعراض العديد من وسائل الدفع الرقمية وتكاملها مع أنظمة ميكنة وإدارة المبيعات بما يمكن الشركات من رفع كفاءة منظومة البيع والتحصيل والتمويل.

ويذكر أن “فوري “FMCG هي أول وأكبر منصة مالية إلكترونية في مصر تخدم المستهلكين والشركات من خلال قنوات مختلفة وآلاف نقاط الخدمة في جميع أنحاء مصر، إذ تخدم حاليًا أكثر من 250 ألف تاجر وأكثر من 100 شركة سلع استهلاكية ،بهدف رقمنة عمليات العرض والطلب، وإنشاء نظام بيئي حيث تكون العلاقة بين بائع التجزئة ومندوب المبيعات وشركة السلع الاستهلاكية.