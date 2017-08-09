فورى تنتهى من تأسيس fawry plus خلال أسبوعين‎

المال - خاص كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، عن انتهاء الشركة من إجراءات تأسيس ذراعها الاستثمارية الجديدة بالسوق المحلية " فورى بلس " خلال أسبوعين . وأوضح عكاشة لـ " المال " أن فورى تعاقدت مؤخرا مع أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول على إطلاق خدمة كاش باك،

المال – خاص

كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، عن انتهاء الشركة من إجراءات تأسيس ذراعها الاستثمارية الجديدة بالسوق المحلية ” فورى بلس ” خلال أسبوعين .

وأوضح عكاشة لـ ” المال ” أن فورى تعاقدت مؤخرا مع أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول على إطلاق خدمة كاش باك، لصرف عمولات المستخدمين بناء على عدد الرحلات عبر شبكة فورى .

ولفت إلى أن الشركة اتفقت خلال المرحلة الماضية على تحصيل مدفوعات عدد من الجهات الحكومية والخاصة، دون الدخول فى تفاصيل التعاقدات .

يذكر أن رأسمال فورى بلس يصل إلى 60 مليون جنيه بمساهمة من بنكين أحدهما حكومى والآخر خاص، ومن المقرر أن تتيح خدمات فورى إلى جانب استقبال حوالات العملاء، وتلقى طلبات اصدار الكروت الائتمانية، من خلال 10 أفرع كمرحلة أولى تستهدف زيادتها إلى 250 أواخر العام المقبل.