«فورى» تعتزم التوسع فى الكويت وتستحوذ على 50% من «دراك» الناشئة

تعتزم شركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك وحلول المدفوعات الإلكترونية، إطلاق خدماتها فى دولة الكويت كثانى توسع عربى لها خارج مصر بعد تجربة السودان.

وقال أشرف صبرى، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنه جار حاليا إنهاء كافة الإجراءات القانونية لتفعيل الخدمة ضمن خطة الشركة للتوسع وتصدير خدماتها لأسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة أول أمس الاثنين بمناسبة افتتاح مقرها الجديد فى القرية الذكية باستثمارات تتراوح بين 90 و100 مليون جنيه.

وأضاف صبرى فى تصريحات لـ«المال» أن حجم المعاملات اليومية المنفذة عبر شبكة “فوري” تتراوح قيمتها بين 700 و750 مليون جنيه، منوها أن الشركة حققت نموا خلال الربع الثالث من العام الجارى فى حجم إيراداتها بنسبة بلغت 37 %.

واستبعد قيام الشركة بطرح جزء من أسهمها فى بورصة ناسداك الأمريكية قريبا بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الأسواق العالمية.

وأكد أن «فورى» لديها خطة طموحة للاستثمار فى الشركات الناشئة والمتوسطة، لافتا إلى أن الشركة استحوذت مؤخرا على %50 من أسهم شركة «دراك» لحلول مرتبات الأفراد وإدارة منظومة المخازن الإلكترونية.

ورأى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عمليات استحواذات ضخمة على كيانات مصرية ساهمت فى تعزيز معدلات نموها ودعم خططها التوسعية، معتبرا أن وجود استثمارات جديدة فى السوق المصرية من خلال تنفيذ عمليات اندماج أو بيع ستسهم فى زيادة رؤوس أموال الشركات، وتساعد على تحقيق عوائد مرتفعة. كانت «فورى» قد أعلنت خلال مارس الماضى عن تزويد منصة «كاشى» السودانية بأنظمة التحول الرقمى الخاصة بها، قُبَيل الإعلان عن إطلاقها الرسمى لمنصة «سوق السودان» للإعلانات المبوبة كانت «فورى» قد أعلنت خلال مارس الماضى عن تزويد منصة «كاشى» السودانية بأنظمة التحول الرقمى الخاصة بها، قُبَيل الإعلان عن إطلاقها الرسمى لمنصة «سوق السودان» للإعلانات المبوبة والتسويق الإلكترونى فى الخرطوم.