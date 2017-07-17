فورى تطرح خدمة تجديد تراخيص السيارات‎

المال – خاص :أعلنت شركة "فورى" لحلول المدفوعات الإلكترونية عن طوير خدمة "جدد رخصتك في خطوة واحدة"، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بما يتيح تجديد رخصة السيارة و توصيلها حتى باب المنزل.وتوفر الخدمة الجديدة، تجديد رخصة السيارة، دفع الضريبة، دفع شهادة المخالفات والتأمين الإجباري

المال – خاص :

أعلنت شركة “فورى” لحلول المدفوعات الإلكترونية عن طوير خدمة “جدد رخصتك في خطوة واحدة”، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بما يتيح تجديد رخصة السيارة و توصيلها حتى باب المنزل.

وتوفر الخدمة الجديدة، تجديد رخصة السيارة، دفع الضريبة، دفع شهادة المخالفات والتأمين الإجباري وتوصيلها للمنزل خلال 7 أيام عمل فقط، إذ يستطيع العميل استخدام الخدمة عن طريق موقع “ماي فوري” والدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق صفحة “فوري” على الـ “فيس بوك” أو الاتصال بخدمة العملاء على رقم 16421و يتم التحقق من بيانات التجديد، وتقوم خدمة العملاء بإرسال كود الدفع على هاتف العميل، ثم يتم الدفع بواسطة الكود المرسل لدى أي تاجر لديه علامة “فوري”، لتضمن للعميل والتاجر إجراء عملية التجديد بأقصى سرعة وبأسهل الطرق.

كما توفر “فوري ” خدمة “جدد رخصتك في خطوة واحدة” للسيارات الملاكي للفئة أقل من 2030cc فقط، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ويتم العمل الآن على تفعيلها فى باقي المحافظات المشتركة في الخدمة قريباً.

جدير بالذكر أن “فوري” بدأت فى تقديم خدمات تجديد الرخصة، ودفع المخالفات عام 2015، وتأتى هذه الخدمة استكمالا لخطة “فوري” لخلق فرص دفع جديدة فى السوق المصرية، وتقديم أحدث الأساليب التكنولوجية لخدمة المستهلك ومقدم الخدمة.