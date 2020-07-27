«فورى»: تضاعف عمليات الدفع عبر المحمول 2.5 مرة خلال أزمة كورونا

كشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، أن عمليات الدفع باستخدام المحمول تضاعفت 2.5 مرة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، كما زادت معدلات التجارة الإلكترونية بقوة بسبب تفضيل المواطنين تنفيذ معاملاتهم دون الخروج من المنزل.

وتابع فى تصريحات لـ«المال» أنه فى المقابل انخفضت معدلات قبول المدفوعات من جانب المحلات التجارية نظراً لانخفاض عدد ساعات العمل، خاصة من جانب المطاعم والفنادق.

وحول زيادة رأسمال فورى التى أعلن عنها، قال إنها ستوجه بالكامل للتوسعات بالسوق المحلية.

وأعلنت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أمس أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال بواقع 400 مليون جنيه بالقيمة الاسمية.

وأضافت أن المجلس ناقش أيضًا بعض المشروعات والتوسعات الاستثمارية المطروحة للاستفادة من الظروف المواتية فى السوق، بما يساعد على تعجيل إستراتيجية تنمية خدمات الهاتف المحمول، وقبول المدفوعات على جميع قنوات الدفع والحلول الرقيمة المتكاملة، كما اقترح مجلس الإدارة تمويل الفرص المطروحة من خلال زيادة رأس المال.

وذكر أشرف صبرى أن خطة الشركة لاختراق السوق الإماراتية تم تأجيلها إلى الربع الأخير من العام الجاري، مؤكداً أن الأمر يعتمد على محددات وليس ظروف تأثر الأسواق بكورونا فقط.

وكانت شركة فورى تعتزم إطلاق خدماتها فى الإمارات خلال الربع الأول من العام الجارى 2020، بالتعاون مع بنك دبى الإسلامي.

وقال صبرى إن إستراتيجية فورى فى الفترة الراهنة تعتمد على فتح المنصة لكل الكيانات الراغبة فى الاستفادة من خدماتها بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى الإقبال على خدمات فورى فيما يتعلق بفواتير الكهرباء و المياه والخدمات التعليمية.

وتـأسسـت شـركـة فـورى لـتكنولـوجـيا الـبنوك والـمدفـوعـات الإلـكترونـية فـى عـام 2008، وتـعد أكـبر منصة للدفع الإلكترونى فى مصر لخدمة المواطنين سواء المتعاملين مع البنوك أو غيرهم.