فورى تستهدف 36 مليار جنيه متحصلات إلكترونية

محمد عكاشة: تفعيل خدمة حجز التذاكر مع مواصلات مصرمحمود جمالتستهدف شركة «فورى» لحلول المدفوعات، زيادة حجم العمليات المنفذة عبر منصتها الإلكترونية قبل نهاية العام الحالى إلى 36 مليار جنيه، مقابل 25 مليارا لعام 2017.وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب للشركة، إن «فورى» تقدم حا

محمد عكاشة: تفعيل خدمة حجز التذاكر مع مواصلات مصر

محمود جمال

تستهدف شركة «فورى» لحلول المدفوعات، زيادة حجم العمليات المنفذة عبر منصتها الإلكترونية قبل نهاية العام الحالى إلى 36 مليار جنيه، مقابل 25 مليارا لعام 2017.

وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب للشركة، إن «فورى» تقدم حاليا خدمة التحصيل الإلكترونى فى قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل شركات الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات، بالإضافة إلى 19 جامعة حكومية وخاصة فيما يخص سداد مصروفات الدراسة .

وأوضح لـ «المال» أن لدى شركته 75 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنها تعاقدت مع «اتصالات مصر» لإتاحة صرف قيمة الكوبون (الفوتشر) الذى يحصل عليه العميل، ضمن برنامج المكافآت والحوافز نقدا ، عبر عروضها التسويقية، من أقرب نقطة بيع تابعة لفورى .

وأكد أن شركته تعتزم أيضا إتاحة خدمة إيداع وسحب الأموال «cash in&out» من محفظة المحمول “mobile wallet ” لعملاء “اتصالات” خلال إجازة الصيف المقبل، وتستهدف من خلالها خدمة 2 – 2.5 مليون عميل كمرحلة أولى.

وخدمة محفظة المحمول «MOBILE WALLET» هى حساب بنكى مرتبط بالموبايل، يمكِّن العميل من سداد قيمة الفواتير من خلال مصارف، أبرزها «الأهلى» و«مصر» و«التجارى الدولى»، و«الإسكندرية» و«بلوم» و«قطر الوطنى QNB» و«كريدى أجريكول»، و أبو ظبى الإسلامى ADIB.

على صعيد آخر ، قال «عكاشة» إن 1.5 مليون عميل يقومون بشحن عدادات الكهرباء الذكية باستخدام «فورى» شهريا .

وكانت الحكومة قد أطلقت رسميا خدمة تحصيل فواتير الكهرباء إلكترونيا، وشحن كروت العدادات الذكية يوم 11 فبراير الماضى، فى جميع محافظات الجمهورية، مع 9 شركات كهرباء، هى شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، وشمال وجنوب الدلتا، والقناة، ومصر العليا، ومصر الوسطى، على أن يتم إتاحتها فى منافذ الهيئة القومية للبريد، و7 شركات لحلول الدفع الإلكترونى، هى «مصارى وأمان وممكن وسداد وتمام وخالص وBee »

ولفت «عكاشة» إلى أن «فورى» أتاحت أيضا خدمة حجز تذاكر السفر عبر شبكتها، بالتعاون مع «مصر للطيران»، وأطلقت الخدمة نفسها مع شركات «جوباص» و«شرق وغرب الدلتا» للنقل وتعتزم تفعيلها قريبا مع «مواصلات مصر».

وتضم السوق أكثر من شركة تعمل فى حلول الدفع الإلكترونى يتصدرها «فورى» فى عدد نقاط البيع والعمليات المنفذة والخدمات المقدمة، فهى تجرى أكثر من مليونى عملية تحصيل إلكترونى يوميا، تليها «مصارى» بنحو 60 ألف منفذ، وعمليات بين 1.1 و 1.2 مليون عميلة يوميا.

و «Bee» السنغافورية فى المركز الثالث ” بنحو 35 ألف منفذ، ومتحصلات 1.8 مليار جنيه فى عام 2015 وفقا لآخر نتائج معلنة لها.

وتأتى « أمان» المملوكة لمجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، فى المركز الرابع بنحو 200 ألف عملية تحصيل إلكترونى يوميا، و10 آلاف منفذ تقريبا، وفقا للبيانات المعلنة من الشركة.