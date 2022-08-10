«فورى» تستعد لطرح كارت للمدفوعات الإلكترونية قبل نهاية 2022

تعتزم شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، طرح كارت مدفوعات لعملائها قبل نهاية العام الجارى.

قال مصدر مسئول بالشركة إنها بصدد الانتهاء من إصدار كارت مدفوعات، يتيح لعملائها التسوق والدفع عبر منصتها الإلكترونية «my fawry»، كما تخطط لإتاحته للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسليم رواتب موظفيها من خلاله.

وأوضح المصدر لـ«المال» أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص الشركة على تنويع محفظة خدماتها المقدمة للعملاء، منوها بأن «فورى» تعتزم كذلك تقديم خدمات الحوالات المالية للمصريين العاملين فى دول الخليج لذويهم بالداخل خلال المرحلة المقبلة .

على صعيد آخر، كشف المصدر عن انضمام عضوين جديدين ممثلين عن الصندوق السيادى الإماراتى إلى مجلس إدارة الشركة، بعد استحواذه مؤخرا على حصة من أسهمها بقيمة بلغت 68.5 مليون دولار .

وتقوم «فورى» بخدمة أكثر من 34 مليون عميل شهريًا، مع تنفيذ 3 ملايين معاملة يوميًا فى المتوسط، عبر حوالى 230 ألف وكيل وشبكة تضم 36 بنكًا، وكذلك تطبيق الهاتف المحمول، وذلك وفقا لبيانات سابقة من الشركة.

وشرعت الشركة خلال الأسابيع الماضية فى إجراءات تنفيذ زيادة رأسمالها الثالثة منذ الطرح فى البورصة عبر مضاعفته من 853.6 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه، وتخطط لتوظيف 400 مليون من الحصيلة فى مجالات التمويل الاستهلاكى، متناهى الصغر، إضافة إلى خدمات «التأمين الرقمى» و«صناديق الاستثمار».

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق «ماى فورى»، وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.