فورى تستثمر 8 ملايين دولار لاستكمال خططها التوسعية

❏ السعى للوصول إلى 100 ألف منفذ خلال عامين.. و%35 نموًّا متوقعًا بحجم أعمال الشركةمحمود جمالرصدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية استثمارات بقيمة 8 ملايين دولار لاستكمال خططها التوسعية بالسوق المحلية خلال 2018.قال محمد عكاشة، العضو المنتدب للشركة، إن استراتيجيتها تستهدف الوصول إلى 100 أل



❏ السعى للوصول إلى 100 ألف منفذ خلال عامين.. و%35 نموًّا متوقعًا بحجم أعمال الشركة

محمود جمال

رصدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية استثمارات بقيمة 8 ملايين دولار لاستكمال خططها التوسعية بالسوق المحلية خلال 2018.

قال محمد عكاشة، العضو المنتدب للشركة، إن استراتيجيتها تستهدف الوصول إلى 100 ألف نقطة بيع خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ65 ألفًا فى الوقت الحالى؛ بغرض تعزيز التواجد الجغرافى على مستوى الجمهورية، لتستحوذ بذلك على أكثر من %50 حصة سوقية، كما تخطط لتحقيق نمو بحجم أعمالها تدور نسبتها بين 30 و%35.

وأوضح عكاشة، لـ«المال»، أن فورى تسعى بقوة لنشر ماكيناتها متعددة الوظائف «full functions machine»، والتى تستخدم فى سداد الكروت وشحن أرصدة شركات الاتصالات وغيرها، مما يكسبها ميزة تنافسية مقارنة بالآخرين، لافتًا إلى أن سعر الماكينة بعد التعويم أصبح يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه.

وأضاف: تنفذ الشركة حاليًّا مليونى عملية يومية عبر شبكتها الإلكترونية، ويقدر عدد عملائها بنحو 22 مليونًا، بإجمالى متحصلات متوقَّعة بنهاية العام الحالى تبلغ 25 مليار جنيه.

واستطرد: لا نشارك فى معرض كايرو آى سى تى بشكل مباشر على مدار أكثر من دورة، ولكن من خلال شركائنا، سواء بنوكًا أو شركات اتصالات؛ بسبب ارتفاع التكلفة مقارنة بالعائد المرجوّ، ولا سيما مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وألمح إلى أن «فورى» نجحت، خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع القطاع المصرفى وشركة بنوك مصر، فى بناء منصة إلكترونية لربط الحسابات البنكية بالهاتف المحمول فيما يُعرف بـ«mobile wallet»، وتستخدم فى تحويل الأموال ودفع فواتير وحوالات دولية وعمليات الإيداع والشراء.

ونوَّه بأن عدد البنوك التى تتعامل معها الشركة سيصل إلى 15 بنكًا، خلال الربع الأول من 2018، منها «الأهلى» و«مصر» و«التجارى الدولى CIB» و«كريدى أجريكول» و«التعمير والإسكان».

يُشار إلى أن خدمة محفظة المحمول «MOBILE WALLET»عبارة عن حساب بنكى مرتبط بالموبايل، يمكِّن العميل من سداد قيمة الفواتير من خلال مصرفه، لعل أبرزها الأهلى ومصر والتجارى الدولى، والإسكندرية وبلوم وقطر الوطنى QNB وكريدى أجريكول، وأبو ظبى الإسلامى «ADIB».

ورأى أن البنوك أمامها فرصة لاجتذاب عملاء جدد خارج القطاع المصرفى عن طريق المحافظ الإلكترونية باستخدام تطبيقات المحمول، كما أن العميل أصبح يمكنه إجراء عمليات سحب وإيداع وشراء من خلال نقاط بيع فورى المتاحة لدى 60 تاجرًا يديرون أنشطة متنوعة، منها أكشاك أو صيدليات، فدور «فورى» مكمِّل تمامًا للبنوك.

وذكر أن الشركة انتهت الآن من تفعيل خدمة تحصيل فواتير عملاء شركات الكهرباء، بما فيها شحن العدادات الذكية والمياه والغاز، كما تعاقدت مؤخرًا مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية «cne» على تحصيل اشتراكات عملاء قنوات «osn» و«art» و«bein sport» لخدمة ما يقرب من 300 ألف شخص لشبكات قنوات التليفزيون المدفوعة مسبقًا.

بالإضافة إلى التعاقد على تحصيل أقساط عملاء “بى تك” شهريًّا– أكبر سلسلة متخصصة فى بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتستهدف الخدمة الجديدة نحو مليون عميل يقومون بشراء الأجهزة بالتقسيط من خلال فروع بى تك.

وأردف: من الخدمات الجديدة التى أطلقتها الشركة أيضًا دفع قيمة المنتجات المشتراة أونلاين من موقع ادفعلى لخدمات التسوق الإلكترونى، فضلًا عن حجز الأطباء عبر موقع فيزيتا للاستشارات الطبية، وتم أيضًا إطلاق خدمة الدفع الإلكترونى على موقع جوميا خلال حملة تخفيضات الجمعة السوداء «البلاك فرايدى»، والتى انطلقت رسميًّا يوم 12 نوفمبر، وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

إلى جانب تحصيل أقساط وثائق شركات التأمين مثل مصر لتأمينات الحياة وأليانز وأميك، فضلًا عن إتاحة مصروفات طلاب الجامعات الحكومية، وهى القاهرة وعين شمس والمنصورة وبنى سويف والمنيا والإسكندرية وأسيوط.

فى سياق متصل، كشف عن تعاقد «فورى» على حجز تذاكر دريم بارك ودار الأوبرا المصرية ومباريات النادى الأهلى، إلى جانب التعاون فى مجال حجز تذاكر الطيران والسفر مع مصر للطيران وإير كايرو وإير آرابيا، وشركتى جوباص، وشرق وغرب الدلتا للنقل السياحى.

كما وقّعت اتفاقات شراكة مع «أوبر» و«كريم» لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول على تقديم خدمات دفع جديدة لعملاء الشركتين من الركاب والسائقين.

وقدّر تذاكر مباراتى الأهلى مع نادى النجم الساحلى التونسى والوداد المغربى بالقاهرة، التى تم بيعها عبر شبكة فورى خلال البطولة الإفريقية، بـ50 ألف تذكرة، مشيرًا إلى قيام المشجع بتسجيل بياناته الشخصية على الموقع الإلكترونى للنادى الأهلى، والذى يقوم بإجراء استعلام أمنى عنه، يعقبه إصدار كارت لدخول المباريات يتم تسلمه من محالّ فورى بلس.

واستطرد: تعاقدنا مؤخرًا على تحصيل اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى.

وقال إن الشركة تستهدف الوصول إلى 140 محلًّا لـ”فورى بلس”، أواخر ديسمبر 2018، بواقع 40 محلًّا خلال الشهر الحالى، و100 العام المقبل، مكتفيًا بالقول بأن فورى بلس هى ذراع استثمارية جديدة تابعة لفورى ويوجد به مساهمات بنكية.

ومن المعروف أن فورى أسست «فورى بلس» فى أغسطس الماضى لتقديم خدمات استقبال حوالات العملاء، وتلقّى طلبات إصدار الكروت الائتمانية.

وتابع أن الشركة أطلقت خدمة تجديد الاشتراكات السنوية ومشروع العلاج لأعضاء نقابات المهندسين والأطباء والصيادلة والعلمين، وتسليمها فى المنزل لأول مرة.

على صعيد آخر، أفصح عن تنفيذ صفقة استحواذ شركة responsibility للاستثمار المباشر السويسرية على حصة غير حاكمة بالشركة.

كانت «المال» قد انفردت، فى يوم 1 أكتوبر الماضى، بالكشف عن نية responsibility الاستحواذ على حصة من «فورى».

وبحسب الموقع الإلكترونى للشركة السويسرية فإنها تدير أصولًا بنحو 3.2 مليار دولار فى أكثر من 550 شركة بـ97 بلدًا- وفقًا لموقعها الإلكترونى- وتأسست عام 2003 ويقع مقرها الرئيسى بمدينة زيورخ، ولها مكاتب محلية فى بانكوك وهونغ كونج ولوكسمبورغ ومومباى ونيروبى وأوسلو وباريس، كما تخضع لرقابة الهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية.

وقال إن الشركة السويسرية استحوذت على حصة أقلية بشركة فورى عبر زيادة رأسمالها، إلا أنه رفض الإفصاح عن قيمة الزيادة، وسيتم استغلال الحصيلة فى تنفيذ توسعات الشركة بالسوق المحلية على مستوى إطلاق خدمات جديدة أو زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة للعملاء.

ورأى أن مصر يتوافر لديها بنية متقدمة فى مجال الدفع الإلكتروني، وتمتلك الشركات محفظة خدمات متكاملة، بعكس العديد من الأسواق الأوروبية والإفريقية، إلا أن الأخيرة قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير بوابة خدمات حكومة إلكترونية.

وتوقَّع أن يشهد العام المقبل طفرة قوية فى مجال الشمول المالى، بالتزامن مع مبادرات البنك المركزى وميكنة الخدمات الحكومية، إلا أن البنوك بحاجة للإنفاق على توعية وتثقيف عملائها ماليًّا.

يُذكر أن «فورى» تأسست عام 2008، واستحوذت 3 صناديق استثمار دولية هى: صندوق الاستثمار المصرى الأمريكى EAEF، وهيليوس إنفستمنت بارتنرز «Helios» الذى يعد من أكبر صناديق الاستثمار فى إفريقيا. إلى جانب صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمارات طويلة الأجل التابع لشركة المجموعة المالية هيرمس، ومؤسسة ويلكم تراست على %85 من أسهمها نهاية 2015 بقيمة 773 مليون جنيه، ما يعادل 100 مليون دولار، وتولّت المجموعة المالية هيرمس دور مستشار الصفقة آنذاك.

يتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %20 للصندوق المصرى الأمريكى، و%40 لصندوق هيليوس إنفستمنت بارتنرز، و%25 لصندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و%10 لإدارة فورى، و%5 لـمؤسسة التمويل الدولية «IFC».