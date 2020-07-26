«فورى» ترفع رأسمالها بقيمة 400 مليون جنيه

قررت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية زيادة رأسمالها بواقع 400 مليون جنيه بالقيمة الاسمية.

يبلغ رأسمال فورى حاليا 453.652 مليون جنيه، وكانت الشركة قد قررت زيادته فى أبريل الماضي بواقع 100 مليون جنيه من 353.652 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية.

وقالت فورى فى بيان للبورصة المصرية قبل قليل، أن إدارة الشركة عرضت على مجلسها في اجتماعه أمس، بعض المشروعات والتوسعات الاستثمارية المطروحة للاستفادة من الظروف المواتية في السوق، بما يساعد على تعجيل استراتيجية الشركة في تنمية خدمات الهاتف المحمول، وقبول المدفوعات على جميع قنوات الدفع والحلول الرقيمة المتكاملة.

واقترحت إدارة الشركة أن يتم تمويل الفرص المطروحة من خلال زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 400 مليون جنيه، على أن تتم الزيادة بالقيمة الاسمية لمساهمى الشركة، بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات المعنية.

وقالت الشركة إن أعضاء مجلس الإدارة والممثلين لبعض المساهمين فى مجلسها من المستثمرين والمؤسسات المالية قبل وبعد طرح أسهمها بالبورصة، رحبوا بفكرة الزيادة وأعربوا عن رغبتهم فى الاكتتاب بها كل بنسبة مساهمته فى حال موافقة الجمعية العامة.

وأوصى المجلس بأن تقوم إدارة الشركة بإعداد تقرير واف عن مشروعات التوسع وطرق تمويلها والعرض على المجلس للبت فيها تمهيدا للعرض على الجمعية العامة.