«فورى» تتقدم لـ«المركزى» للحصول على رخصة الربط مع «إنستاباى»

تقدمت شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية للحصول على رخصة من البنك المركزى لإتمام عملية الربط الإلكترونى وإتاحة خدماتها عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى»، لتصبح بذلك أول كيان تكنولوجيا مالية يطلب الرخصة.

مصادر: خطة للتوسع مع شركاء عمل بالسعودية

وعلمت «المال» -من مصادر مسئولة فى قطاع التكنولوجيا- أن «فوري» تخطط لإطلاق خدماتها على منصة «إنستاباى» رسميًا خلال الربع الأول من 2024، فى إطار سعيها لاستقطاب عملاء جدد، وتنويع حجم محفظتها الرقمية .

يذكر أن البنك المركزى أعلن عن إطلاق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» لعملاء القطاع المصرفى فى مارس 2022؛ بهدف تيسير إجراء المعاملات المالية إلكترونيًّا وبشكل سريع.

ويتيح تطبيق «إنستاباي» للعميل تحويل الأموال بشكل لحظى بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات «ميزة» عبر الهاتف المحمول، طوال أيام الأسبوع، ما يمنح المستخدمين سهولة أكبر فى استقبال وتحويل الأموال.

فى سياق متصل، أضافت المصادر أن «فورى» تعمل حاليًا على زيادة التواجد فى سوق خدمات التحويلات المالية، خاصة أنها حققت نموا مطردا فى هذا النشاط بالسوقين الخليجية والسودانية خلال المرحلة الماضية.

على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى التواجد بالسعودية، من خلال التعاون مع شركاء عمل لها، بهدف تقديم خدمات قيمة مضافة فى سوق المدفوعات الرقمية بالمملكة، ومن المرجح أن يتم التوسع بها فى 2024.

يشار إلى أن «فورى» تقدم خدمات الدفع الإلكترونى لما يقرب من 50 مليون عميل، وتنفذ نحو 5 ملايين عملية على شبكتها يوميًا.

وسجلت «فورى» خلال أول 9 أشهر من 2023، إيرادات بقيمة 2.3 مليار جنيه، وصافى أرباح بلغ 486.5 مليون، بزيادة %292.2 على الفترة ذاتها من العام الماضى».