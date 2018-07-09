«فورى» تتعاقد مع «درشال» لتحصيل أرصدة شحن السيارات الكهربائية

محمود جمال وأحمد عوضتعاقدت شركة «درشال« للصناعة وكلاء سيارات «DFM» و«DFLZ»، مع «فورى» لحلول المدفوعات الإلكترونية على تحصيل أرصدة شحن السيارات الكهربائية أونلاين عبر منصتها.وقال حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة درشال للصناعة، إن عمليات الشحن باستخدام م

محمود جمال وأحمد عوض

تعاقدت شركة «درشال« للصناعة وكلاء سيارات «DFM» و«DFLZ»، مع «فورى» لحلول المدفوعات الإلكترونية على تحصيل أرصدة شحن السيارات الكهربائية أونلاين عبر منصتها.

وقال حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة درشال للصناعة، إن عمليات الشحن باستخدام منصة «فورى« ستشمل جميع المحافظات، مشيرا إلى أن فورى أبدت عددا من التحفظات الفنية على الكروت الخاصة بعمليات الشحن لتتوافق مع منظومة التحصيل الإلكترونية.

وأوضح الدسوقى لـ«المال« أنه بموجب العقد المبرم مع «فورى» ستحصل الأخيرة على نسبة عمولة %2.5 عن كل عملية شحن، لافتا إلى أن شركته أرسلت المواصفات والمعايير الفنية الخاصة بكروت الشحن للجانب الصينى «دونج فينج»، وذلك حتى يتسنى البدء فى إدراج تلك الخدمة بنهاية يوليو.

وأضاف أن «درشال للصناعة« تعتزم تدشين محطتين كهربائيتين لشحن سيارات «DFLZ» فى نطاق القاهرة الجديدة خلال اﻷسبوع الحالى، على أن يعقبها التوسع فى أقامة المحطات لتصل إلى 2000 محطة موزعة فى مختلف المحافظات.

وذكر أن شركته وقعت عقد تصنيع مع «الهندسية للسيارات» لإنتاج سيارات X5 وشواحن كهربائية محليا، بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفى شاحن سنويًا باستثمارات إجمالية 100 مليون جنيه، وذلك بغرض تخفيض التكلفة الاستيرادية لتصل إلى 21 ألف جنيه للشاحن، بخلاف الوحدات الرئيسية التى سيتم تدشينها فى المحطات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية البالغة 141 محطة.

وأكد محمد عكاشة، العضوالمنتدب لـ«فورى» أن شركته تنتظر رد الجانب الصينى المسئول عن تصنيع كروت شحن السيارات الكهربائية الممثل فى شركة «دونج فينج« على الفئات السعرية المقرر طرحها للعملاء، وأماكن تقديم الخدمة.

وأطلقت شركة «درشال» للصناعة، الثلاثاء الماضى، أول سيارة كهربائية تحت اسم «m5» الكهربائية، سعة 8 ركاب.

يذكر أن «فورى« تعمل فى نشاط المدفوعات الإلكترونية، ومنها ومنها سداد فواتير المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه، وحجز تذاكر السفر بالتعاون مع شركات النقل السياحى، مثل شرق وغرب الدلتا، وجوباص، كما تمتلك نحو75 ألف نقطة بيع، بالإضافة إلى 40 فرع «فورى بلس».

وتستهدف الشركة زيادة حجم العمليات المنفذة عبر منصتها الإلكترونية قبل نهاية العام الحالى إلى 36 مليار جنيه، مقابل 25 مليارا لعام 2017.

وتعاقدت منذ أيام شركة «فورى» مع شركة «كوكاكولا – مصر» على تحصيل مستحقات وصرف عمولات التجار أونلاين عبر ماكينات دفع إلكترونى POS، ويصل عدد المستفيدين إلى 60 ألف تاجر على مستوى الجمهورية، كما اتفقت مع بنك حكومى دون ذكر اسمه بفوائد ميسرة تتناسب مع حجم نشاطهم.