فورى تتعاقد على تحصيل مصروفات طلاب جامعة MSA

محمود جمالتعاقدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية قبل نهاية الأسبوع الماضى، على تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب جامعه أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA».قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لفورى، إن تحصيل المصروفات أون لاين سيتم عبر الموقع الإلكترونى للجامعة، باستخدام خدمة فورى، وتشمل

محمود جمال

تعاقدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية قبل نهاية الأسبوع الماضى، على تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب جامعه أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA».

قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لفورى، إن تحصيل المصروفات أون لاين سيتم عبر الموقع الإلكترونى للجامعة، باستخدام خدمة فورى، وتشمل رسوم الاشتراكات والأنشطة الطلابية.

كشف رئيس الشركة، عن إتاحة كروت ذكية «SMART CARD» بعد شهر رمضان، لاستخدامها فى سداد تكلفة رحلات «مواصلات مصر» بدلا من النقود الورقية.

أضاف أن هذه الكروت غير مقيدة بفئات شحن معينة، ولدى العميل حرية كاملة فى شحن الرصيد بأى مبلغ وفقا لاستخداماته، من فروع فورى بلس، أو أى منفذ تابع لفورى فى القاهرة.

يصل عدد فروع “ فورى بلس “ 62 فرعًا على مستوى الجمهورية، وتستهدف زيادتها إلى 300 خلال عامين، وتعمل الشركة فى نشاط المدفوعات الإلكترونية، منها سداد فواتير المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه ، وحجز تذاكر السفر بالتعاون مع شركات النقل السياحى مثل شرق وغرب الدلتا وجوباص ، وتمتلك 75 ألف نقطة بيع .

لفت عكاشة إلى أن مواصلات مصر بدأت فى تسيير35 خطًا تغطى أرجاء القاهرة الكبرى، لافتا إلى توافر تجربة الكروت فى دول أوروبا وأمريكا ولاقت نجاحا كبيرا بين المواطنين هناك .

قال هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر فى تصريحات سابقة، إن الشركة تستهدف خدمة 8 ملايين راكب خلال العامين المقبلين، وتعتمد على تسيير حافلات كبيرة مكيفة، تتوافر بها عدة مزايا منها خدمة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي «الواى فاى»، ومخارج لشحن الهواتف المحمولة، وأخرى للاستماع للموسيقى، وتلتزم بعدد محدد من الركاب .

وأضاف أن كل سيارة مزودة بطابعة وجهاز حاسب أمام السائق، يمكن من خلالها إصدار التذكرة، على أن تشحن الكروت من المحطات الرئيسية.