فورى تتعاقد على تحصيل مشتريات عملاء جوميا

من خلال رقم مرجعى أونلاينمحمود جمالتعاقدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية على تحصيل قيمة مشتريات عملاء "جوميا" لخدمات التسوق الإلكترونى بالسوق المحلية. قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لفورى، إن الخدمة الجديدة تم إطلاقها خلال الأسبوع الماضى، وتتيح لعملاء جوميا سدا

من خلال رقم مرجعى أونلاين





محمود جمال

تعاقدت شركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية على تحصيل قيمة مشتريات عملاء “جوميا” لخدمات التسوق الإلكترونى بالسوق المحلية.

قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لفورى، إن الخدمة الجديدة تم إطلاقها خلال الأسبوع الماضى، وتتيح لعملاء جوميا سداد قيمة مشترياتهم عبر منافذ شركته المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال رقم مرجعى يحصلون عليه أونلاين.

وأوضح لـ”المال” أن “جوميا” كانت تتعامل فى السداد أونلاين مع أصحاب الحسابات البنكية، وعددهم ضئيل للغاية، فلا يزيدون على 3 ملايين شخص، وفقًا لإحصائيات البنك المركزى المصرى، وأغلبهم يقطنون بالقاهرة والإسكندرية.

على صعيد آخر، كشف عكاشة عن إطلاق الشركة خدمة جديدة ثانية خلال الأسبوع الماضى، تستهدف تحصيل أقساط عملاء البنك الأهلى من حاملى البطاقات الائتمانية “الكريديت كارد” والبالغ عددهم مليون شخص، مضيفًا أن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع اتفاق آخر مع إحدى الجهات، ولم يوضح ملامحه.

وحسب هشام صفوت، رئيس جوميا مصر، فى تصريحات سابقة لـ”المال”، فإن 40 % من طلبات الشراء أونلاين على الموقع تأتى من خارج مدينتى القاهرة والإسكندرية، مقارنة بـنحو 90 % خلال 2012.

يذكر أن 55% من مستخدمى جوميا حاليًا ذكورا والباقى من الإناث، كما أن 60% من العملاء يعتمدون فى عملية الشراء على الهواتف الذكية للشراء من خلال تطبيق «جوميا»، مقارنة بنحو 10% منذ 3 سنوات، وكانت نسبة الدفع عند التسلم تمثل 98% فى عام 2014، إلا أن الدفع الإلكترونى، باستخدام بطاقات الائتمان، يتجاوز حاليا 15%.