فورى تتعاقد على تحصيل اشتراكات عملاء قنوات CNE‎

محمود جمالتعاقدت فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية "CNE"، على تحصيل اشتراكات عملاء قنوات "bein sport" و"ART" و" OSN" إلكترونيًا عبر شبكتها.وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى، إنه من المقرر إطلاق الخدمة رسمياً للعملاء، غدًا الأحد، وستخدم 300 ألف عميل لشبك

محمود جمال

تعاقدت فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية “CNE”، على تحصيل اشتراكات عملاء قنوات “bein sport” و”ART” و” OSN” إلكترونيًا عبر شبكتها.

وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى، إنه من المقرر إطلاق الخدمة رسمياً للعملاء، غدًا الأحد، وستخدم 300 ألف عميل لشبكات قنوات التليفزيون المدفوعة مسبقًا.

تأسست فورى عام 2008، واستحوذت 3 صناديق استثمار دولية، هى: صندوق الاستثمار المصرى الأمريكى، وهيليوس إنفستمنت بارتنرز، وصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمارات طويلة الأجل على 85 % من أسهمها نهاية 2015 بقيمة 773 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 20 % للصندوق المصرى الأمريكى، و%40 لصندوق هيليوس إنفستمنت بارتنرز، و%25 لصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و%10 لإدارة فورى، و%5 لمؤسسة التمويل الدولية «IFC».

ويقدر عدد عملاء «فورى» بـ 20 مليون عميل حاليًا، وتستهدف زيادتهم إلى 25 مليون أواخر 2017، كما تسعى إلى تحقيق %10 سنويًا نموًا فى عملياتها، وهو نفس معدل نمو السوق المحلية.